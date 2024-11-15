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Германия - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Германия - Босния и Герцеговина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Два разных полюса турнирной таблицы. Германия – уверенно лидирует в своем квартете, а Босния – последняя, и уже готовится к понижению в классе. Хотя теоретические шансы зацепиться за плей-офф эта сборная еще имеет.
Германия может быть соперником Украины в отборе к ЧМ-2026 из первой корзины, а Босния и Герцеговина – из третьей.
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Матч Германия - Босния и Герцеговина состоится в субботу, 16-го ноября 2024-го года, в 21:45 Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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