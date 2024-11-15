  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Германия - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Германия - Босния и Герцеговина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Германия - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images_

Новина українською

Два разных полюса турнирной таблицы. Германия – уверенно лидирует в своем квартете, а Босния – последняя, и уже готовится к понижению в классе. Хотя теоретические шансы зацепиться за плей-офф эта сборная еще имеет.

Германия может быть соперником Украины в отборе к ЧМ-2026 из первой корзины, а Босния и Герцеговина – из третьей.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Матч Германия - Босния и Герцеговина состоится в субботу, 16-го ноября 2024-го года, в 21:45 Прямая онлайн видеотрансляция состоится на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Німеччина - Боснія і Герцеговина
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Нидерланды - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Турция - Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Лига наций. Кипр в домашнем матче обыграл Литву
Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости