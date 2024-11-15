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Албания - Чехия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Албания - Чехия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Албания - Чехия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В эту субботу, 16 ноября, между собой встретятся сборные Албании и Чехии в рамках пятого тура Лиги наций.

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В группе 1 в Дивизионе В достаточно напряженная ситуация. В пятом туре каждая из команд имеет шанс улучшить свое турнирное положение. Несмотря на то, что Чехия занимает первую позицию, ее положение шаткое. В последних двух выездных матчах команда Ивана Гашека взяла лишь одно очко. Хватит ли сил Албании сделать перестановку в турнирной таблице своей группы?

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Матч Албания - Чехия состоится в субботу, 16-го ноября 2024 года, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция будет на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Албанія - Чехія
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Албания Чехия Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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