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Албания - Чехия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Албания - Чехия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В эту субботу, 16 ноября, между собой встретятся сборные Албании и Чехии в рамках пятого тура Лиги наций.
В группе 1 в Дивизионе В достаточно напряженная ситуация. В пятом туре каждая из команд имеет шанс улучшить свое турнирное положение. Несмотря на то, что Чехия занимает первую позицию, ее положение шаткое. В последних двух выездных матчах команда Ивана Гашека взяла лишь одно очко. Хватит ли сил Албании сделать перестановку в турнирной таблице своей группы?
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Матч Албания - Чехия состоится в субботу, 16-го ноября 2024 года, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция будет на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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