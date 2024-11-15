Лига наций. Поражение белорусов, победа Болгарии и прерванный матч Румынии с Косово

Сегодня, 15 ноября, состоялись несколько матчей Лиги наций в дивизионах C и D.

Несмотря на то, что матч между сборными Румынии и Косово закончился нулевой ничьей, косовары превосходили своего соперника практически на протяжении всего матча, однако им так и не удалось наиграть на гол, нанеся 7 ударов в створ ворот. Румыны с 13 очками остаются на первой строчке в своей группе, а сборная Косова имеет в своем активе 10 зачетных баллов после пяти сыгранных матчей и сохраняет за собой шансы на повышение.

Лига наций. Дивизион C. Группа 2. 5-й тур

Румыния 0:0 Косово

Сборная Люксембурга проиграла важнейший домашний матч Болгарии и осталась на последнем месте в этой группе с двумя набранными очками. Дальнейшая судьба национальной команды Люксембурга в Лиге наций зависит от следующих результатов всех остальных команд в дивизионе C. Подопечные Илиана Илиева еще смогут побороться за выход в высший дивизион.

Лига наций. Дивизион C. Группа 3. 5-й тур

Люксембург 0:1 Болгария

Гол: Краев (23)

Сборная Северной Ирландии задолго до матча считалась очевидным фаворитом в игре против Беларуси. Команда Майкла О'Нила остается лидером группы перед заключительным туром Лиги наций, имея отличные шансы на выход в дивизион B.

Лига наций. Дивизион C. Группа 3. 5-й тур

Северная Ирландия 2:0 Беларусь

Голы: Баллард (50), Чарльз (62)

В битве футбольных карликов сборные Сан-Марино и Гибралтара победителя не определили, команды сыграли вничью.

Лига наций. Дивизион D. Группа 1. 5-й тур

Сан-Марино 1:1 Гибралтар

Голы: Уокер, пен (11); Нанни, пен (90+1)