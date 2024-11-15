Лига наций. Группа А1, 5-й тур

Порту, Эштадиу ду Драгау

Португалия – Польша 5:1

Голы: Леау 59, Роналду 72 (п), 87, Фернандеш 80, Нету 83 – Марчук 88

Португалия гарантировала себе первенство в квартете А1, повторно переиграв Польшу. На этот раз разгромно. В параллельном матче Хорватия в меньшинстве неожиданно уступила Шотландии. Эту новость "Селесау" приняли радостно, а вот для Польши она означает борьбу за место в элите с представителями Альбиона. В личной встрече в финальном туре. "Шашковые" же надеются набрать пункт, чтобы не отдать никому второй строчки.

Португалия из-за кадровых проблем вышла с парой 21-летних ЦЗ Антониу Силва (сел на лавку в "Бенфике" и абсолютного дебютанта Ренату Вейга. Плюс отсутствовал опорник Пальинья, которого подменял гораздо более разноплановый, но менее надежный сзади Невеш. Его партнером по опорной стал Бернарду, потому центр поля у Португалии сегодня гулял. Была попытка обезопаситься за счет гибрида 4-2-3-1 и 4-3-3 с глубокими опусканиями Бруну, но проблему это не решало.

Беда в том, что и полякам было трудно пользоваться этой уязвимостью. Ведь отсутствовал не только Роберт Левандовски, но и Аркадиуш Милик. Из-за этого Матеуш Богуш из МЛС проводил свой второй матч за национальную команду, а в паре с ним вышел Пентек. Дуэт не то чтобы впечатлил, но контригру Польша создать смогла. Одно из свидетельств – равный показатель по ударам до перерыва (6:6).

Поляки глубоко оборонялись в блоке 5-3-2, оставляя португальцам зоны для кроссов. С них хозяева и имели два своим полушанса в 1-м тайме – недоудар Бруну головой и попытка Роналду замкнуть кросс, которая закончилась желтой за разговоры для Криштиану. За те же споры с арбитром Бруну тоже получил карточку, из-за чего пропустит игру с Хорватией (могло бы стать большой проблемой).

В свою очередь поляки быстро выбегали в контратаки флангами, пользуясь недоработками Бруну и Бернарду. Интереснее всего получалось у Залевского слева, которого поддерживали плеймейкинг Зелиньски и ЛЦЗ Кивер андерлепами. Так Залевски и сам опасно пробивал, и создал возможность для Берешиньски.

После вполне закономерных нулей в первой половине разгром во второй вообще не читался. И случился во многом из-за проваленной гостями концовки, где они застревали большим числом впереди и позволяли "Селесау" в контратаках разрывать за счет индивидуального мастерства. Долгожданный прорыв случился как раз после быстрого выпада. Польша пошла на стандарт большими силами, и единственный отбор Бруну за игру привел к голу. Леау протащил через полполя, разыграл стенку с Мендешем и позволил Нуну отметить 3-й ассист против поляков.

Еще один важный аспект разгрома – выход Витиньи вместо одноклубника Невеша в перерыве. Витинья и разогнал атаку, в которой пенальти заработал Нету для Роналду. И ассистировал Криштиану на его гол через себя. Да и Бруну нашел между линий перед тем, как Фернандеш эффектно поразил ворота ударом издали (Роналду едва не впервые за игру был в створе, не опустился за мячом, тем самым создав Бруну пространство для лонгшота). Были еще заслуженный гол Нету (Роналду добавил ассист) и ответка в виде мяча Марчука в дебютной игре для представителя МЛС.

5:1. Португалия снова слишком много играет в навесболл как для команды с таким количества таланта в центре поля. И до первого гола стабильно имеются трудности против любых команд. Но как только есть перевес, а вместе с ним и пространство впереди – Португалию остановить трудно. Банально из-за запредельного ростера атакующей группы.

Португалия: Кошта – Мендеш (Нуну Тавареш, 88), Антониу Силва, Вейга, Далот – Бернарду Силва (Саму Кошта, 77), Невеш (Витинья, 46) – Леау (Жоау Феликс, 84), Бруну Фернандеш, Нету (Тринкау, 84) – Роналду

Польша: Булка – Кивер, Беднарек (Валюкевич, 46), Пионтковски – Залевски, Зелиньски, Романчук, Урбаньски (Букса, 73), Берешиньски (Каминьски, 32) – Богуш (Марчук, 46), Пентек (Козубаль, 81)