Лига Наций. Швейцария – Сербия 1:1. Ничья при явном превосходстве хозяев

Предматчевые расклады были таковы, что хозяевам обязательно нужна была победа, желательно с разницей в 2 или более гола, в то время как гостей устраивал и ничейный счет.

Перед матчем обе команды понесли кадровые потери. Швейцарии не могли сегодня помочь Мануэль Аканджи, Денис Закария, Дан Ндое и Паскаль Лорец. У сербов из-за дисквалификации игру пропускали сразу 2 основных центрбека - Павлович и Еракович. Их в старте заменили Аменда и Джемерт.

С первых минут сербы пытались высоко атаковать соперника, однако хозяева умело уходили из-под прессинга. Правда, в одном из эпизодов Кобель только в последний момент выбил мяч из-под ноги Влаховича. Первыми действительно опасный момент создали хозяева. Это Фернандеш сместился с правого фланга в центр и пробил под перекладину, однако Петрович с ударом справился и перевел его на угловой. Сербы ответили ударом головой Влаховича метров с 10, однако мяч пролетел возле правой девятки ворот Кобеля.

В середине тайма высоко поднятой ногой грубо атаковал соперника Терзич. У Клемана Тюрпена были основания показать даже красную карточку, однако он ограничился желтой. Через несколько минут очередной опасный момент создали гости. После прострела Фернандеша с правого фланга Окафор не смог в буквальном смысле занести мяч в ворота соперника, круглый предательски пролетел над перекладиной.

Свою привычную желтую карточку еще в первом тайме заработал капитан хозяев Гранит Джака. В этот раз в борьбе в центре поля досталось Александру Митровичу.

Самый опасный момент у сербов создали Влахович и Митрович, выходившие вдвоем на одного защитника швейцарцев Джемерта, который в итоге и заблокировал удар Душана. В конце тайма очередной шанс забить потеряли хозяева – это с ударом Амдуни справился Джордж Петрович.

По итогам первого тайма преимущество по игре и моментам имели хозяева, однако воплотить его в забитый мяч у них не получилось.

В начале второго тайма пенальти заработал Митрович, котого потянул за футболку в штрафной Джемерт. Сам пострадавший принялся исполнять пенальти, однако его удар по центру ногой парировал Кобель.

Буквально сразу же в одной атаке дважды могли забивать швейцарцы: выстрел Амдуни парировал Петрович, а повторный удар Эмболо в падении был немного неточен. Сербы ответили ударом Влаховича в дальний угол, пролетевший над перекладиной.

На 79 минуте многочисленные атаки хозяев наконец-то увенчались успехом. Это Рикардо Родригес прострелил с левого фланга, Ремо Фройлер подыграл Амдуни, который бильярдным ударом в дальний верхний угол открыл счет в матче. После забитого гола хозяева не сбавляли обороты, ведь им нужно было сравнивать счет личных встреч и улучшать разницу забитых и пропущенных мячей. Швейцарцы все силы бросили в атаку, но забили сербы. Это Терзич в контратаке избежал офсайда и реализовал выход один на один с Кобелем.

Заключительные минуты матча прошли спокойно, швейцарцы были подавлены пропущенным голом, а вот сербов все устраивало, и они тоже не шли вперед. Таким образом швейцарцы досрочно заняли последнее место, а сербы в последнем матче группового этапа сразятся с Данией за 2 место.

Remis im letzten Heimspiel des Jahres

Match nul lors du dernier match à domicile de l'année

Pareggio nell'ultima partita casalinga dell'anno#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #lanaticunvus pic.twitter.com/ON9IXG5z1c — ???????? Nati (@nati_sfv_asf) November 15, 2024

Лига Наций. Лига А. Группа 4, пятый тур

Стадион: Летцигрунд Штадион (Цюрих)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Голы: Амдуни, 78, Терзич, 88

Нереализованный пенальти: Митрович, 54

Швейцария: Кобель – Фернандеш (Мбабу, 84), Аменда, Родригес (Гарсия, 89), Джемерт, Окафор (Кутеша, 66) – Фройлер, Джака – Амдуни, Ридер (Монтейро, 66), Эмболо (Зечири, 66).

Сербия: Петрович – Бабич (Стоич, 46), Миленкович, Велькович – Терзич (Жделар, 89), Гудель, Максимович, Живкович (Неделькович, 82), Самарджич (Топич, 72) – Влахович, Митрович (Максимович, 90).

Предупреждения: Терзич, 25, Джака, 35, Эмболо, 51, Джемерт, 54