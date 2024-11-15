Лига наций УЕФА
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Это надо видеть. Роналду эффектным ударом оформил дубль в ворота сборной Польши. ВИДЕО
В присущем для него стиле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче между сборными Португалии и Польши в рамках пятого тура Лиги наций Криштиану Роналду отметился дублем, а его сборная одержала уверенную разгромную победу со счетом 5:1.
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После навесной передачи от Витиньи на дальнюю штангу Криштиану решил эффектно пробить через себя в конце матча, оформив дубль в этом поединке. Этот гол для Роналду стал 910-м в его карьере.
Ronaldo pic.twitter.com/aJATT8NrWY— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) November 15, 2024
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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