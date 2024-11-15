Это надо видеть. Роналду эффектным ударом оформил дубль в ворота сборной Польши. ВИДЕО

В матче между сборными Португалии и Польши в рамках пятого тура Лиги наций Криштиану Роналду отметился дублем, а его сборная одержала уверенную разгромную победу со счетом 5:1.

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После навесной передачи от Витиньи на дальнюю штангу Криштиану решил эффектно пробить через себя в конце матча, оформив дубль в этом поединке. Этот гол для Роналду стал 910-м в его карьере.