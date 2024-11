Матч между сборными Румынии и Косово приостановлен из-за беспорядков на стадионе. ВИДЕО

Игроки сборной Косова и персонал национальной команды покинули поле из-за провокаций со стороны румынских ультрас.

На 93-й минуте матча Лиги наций между сборными Румынии и Косова местные болельщики начали выкрикивать название Сербии. Игра была прервана, а игроки направились в подтрибунное помещение.

Цікавим також є той факт, що збірній Косова необхідна була перемога в Румунії з рахунком 3:0, щоб мати реальні шанси очолити свою групу Ліги націй. За рахунку 0:0 після 90-ї хвилини косовари відмовилися продовжувати гру та пішли з поля. Якщо буде визнано вину з боку вболівальників Румунії, вони можуть отримати штрафні санкції, зокрема зараз вже починають обговорювати можливий сценарій, за якого румуни отримають технічну поразку з рахунком 3:0.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN