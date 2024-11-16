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Другая сторона Кварадоны: отец "азербайджанец", агент с украинским прошлым и детективный побег из Казани

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Самый сильный из грузин — кто он?

Другая сторона Кварадоны: отец "азербайджанец", агент с украинским прошлым и детективный побег из Казани

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На Кавказе футбол — дело семейное.

Так было с Каладзе, Мамардашвили; то же самое и с Хвичей Кварацхелией, родившимся в семье нападающего сборной... Азербайджана.

Да-да, это не опечатка.

Бадри Кварацхелия немного бегал за "Динамо Тбилиси" в начале 90-х, но наибольших успехов достиг с "Шамкиром", где трижды выиграл чемпионат, становился лучшим бомбардиром. Когда в 2000-м он хет-триком выбил "Сконто" из квалификации ЛЧ, 70-тысячный азербайджанский райцентр танцевал.

"Мы никогда не говорили с отцом о сборной Азербайджана. Это его выбор. Даже не знаю, как к этому отнеслись в Грузии", - делится Хвича.

В день, когда он рождался, Бадри вкалывал на сборах в Алуште.

Квара смеется — говорит, в детстве считал, что его старик играет лучше Месси и Роналду.

А уж когда сезон заканчивался, они ехали в поселок Цаленджиха, где Бадри со старшими пили вино и ели шашлыки, а детвора рыбачила и играла в футбол.

Кумиром Хвичи был Гути, но формы с ним не продавали — пришлось дорисовывать самому.

Он не забыл те времена и те края. Когда в 2020-м накрыл ковид, еще не миллионер Кварацхелия раздал крестьянам Целенджихи по конверту, чтобы как-то помочь. Растроганный Бадри в слезах уверял, что гордится сыном.

"Я самый счастливый отец в Грузии. Истории о подвигах моего Хвичи ходят по миру. Он самое важное лицо в стране. У нас теперь все болеют за "Наполи" и знают его календарь матчей наизусть. За последнее десятилетие престиж и внимание к футболу в Грузии упали, но теперь они вернулись".

Свою тренерскую карьеру он забросил; теперь если и говорит в интервью, то о сыне — и прошлым летом изрядно разозлил "Партенопеи".

"Не отец и не агент решают судьбу игрока, у которого контракт с "Наполи" еще на три года, а сам "Наполи". Тема закрыта", - ответ нешуточно пугал.

С тех пор Квара-старший гордится, но уже тихо.

***

Да и как не гордиться?

Его Хвича дебютировал в грузинской элите в 15, а в 16 уже забил за "Динамо Тбилиси" в ворота "Шукуры".

Ну, а кто шерстит грузинский чемпионат — вы и так знаете. Саакашвили пытался оторвать Грузию от РФ, и где он сейчас?

Хвича первым заинтересовал московский "Локомотив", скаут Виктор Тищенко посоветовал его Юрию Семину:

"Я просматривал все юношеские и молодежную сборные Грузии. Хвича играл за каждую, и везде был лучшим, от U17 до U21. Он был быстрым, острым, всегда имел продолжение. Сейчас редко встретишь такую смелость в дриблинге".

Ясно, Хвича знал о просмотре, но матч в тот день выдал посредственный.

Сразу после игры тренеры позвали скаута в раздевалку: оказалось, что в первом тайме Кварацхелии надорвали голеностоп, тот распух.

"Теперь я знал, что парень также может терпеть, если надо".

И да, это в "Локо" у Семина Хвича стал первым в РПЛ автором гола 2001 года рождения.

Рекорд! Вот только за спиной распри, интриги. Однажды Кварацхелии приказали подписать контракт без ведома агента и Семина. Он отказался и услышал: "Тогда чтобы до утра тебя не было".

Россия, одним словом.

Мог ли он обойтись без болота и сразу в Европу? Пожалуй, Мамардашвили же смог.

В РФ Хвичу и других затянул агент Мамука Джугели — персонаж из 90-х, долго игравший в Украине. "Темп", “Заря-МАЛС”, “Таврия”, “Прикарпатье“, “Николаев”; он даже в Саках и Очакове побывал и запомнился главным образом драками, а не голами, прежде чем собрал “под собой” едва ли не все молодое поколение грузин.

Яркое поколение!

В "Локо" легенда Тбилиси Владимир Гуцаев говорил: "Никого талантливее Хвича Грузия не имела 40 лет".

Какая к черту Казань? Но Джугели думал о себе, а не о клиенте. "Без грузина нет "Рубина" - так тогда говорили. А принимал "товар" Рустем Сайманов — тот, кто и Реброва в Казани встречал, и Карадениза, а до того в составе банды убил не менее 20 человек и еще ряд похитил, за что немного отсидел, но вышел досрочно.

Джугели и Сайманов называют друг друга братьями; их связь крепкая.

Летом 2019-го Мамука привез в Казань не только Хвичу, но и Зурико Давиташвили, неделю назад получившего награду лучшему игроку октября в Лиге 1.

Два таланта с гор плохо говорили по-русски, им даже переводчика дали — владельца хинкальни неподалеку, постоянно и комично всех туда приглашавшего.

Когда же Хвича освоил язык, то поразил больше всего пропагандой всего грузинского — самая вкусная выпечка, самые сочные хинкали, самое сладкое вино. Старшие смеялись, ведь он вообще не пил, и последнее не мог знать никак.

А что на поле?

Да такое. Вроде и водился, и голы иногда красивые забивал, но без стабильности. Леонид Слуцкий неслучайно провалился в Европе — он не умеет работать с игроками большего масштаба, чем сам.

4 мяча в РПЛ - максимум Квары в Казани, и он уже двигался курсом, где лишь серость и зачахание.

Жестоко так говорить, но да — глобально он очень выиграл от вторжения России в Украину.

***

Соль в том, что несмотря на слабые цифры его вели.

Фабио Паратичи очень хотел Хвичу в "Ювентус", а затем в "Тоттенхэм", но "Рубин" заламал абсолютно неподъемную цену.

Когда Хвича узнал, то напрочь перестал играть; всю осень 2021-го он как из-под палки бегал, что для него невидано; он обожает футбол.

Ну, а за тем осада Киева, Харькова, ФИФА разрешила легионерам бежать подальше — и так Кварацхелия избавился от ярма.

Грязная, даже детективная история получилась.

Вы же помните, как было с легионерами? Аренды, дальше выкупы или невыкупы; некоторым даже возвращаться пришлось. А вот Хвичу — самый ценный свой актив - "Рубин" вдруг отпустил просто так! Разорвал контракт!

В интервью Сайманов мямлил, что на Квару большое давление, его отцу в Грузии побили машину. В Тбилиси ни одно СМИ — и оппозиционное тоже — это не подтвердило.

"Я не слышала об угрозах семье. Было осуждение общественности, но никаких поджогов — ни у него, ни у кого-то еще".

Между тем уже через несколько недель Хвича появился в "Динамо Батуми", где руководство близко к Джугели, доиграл там сезон (8 голов в 11 матчах) и летом 2022-го переехал в "Наполи".

Никто не знал ни условий трансфера, ни суммы. Немного приоткрыл завесу финотчет "Динамо", из которого следует, что клуб получил 13,5 млн дохода за трансферы, но перевел на какой-то другой счет 10 млн.

То есть, Батуми себе забрал 3,5 млн.

Кому же ушли еще 10?

"Хвича во всем слушает Мамуку, в любом вопросе. Не он это решает", - ни один инсайдер не верит, что Кварацхелия причастен к афере, зато кивают на агента и Сайманова, по странной случайности вскоре покинувшего "Рубин".

Интересно, Хвича знает?

Скорее всего, не хочет знать. Для него главное, что выпутался и осуществил мечту.

***

Пусть окольными путями, но он добрался до топ-лиги, сильного тренера.

Лучано Спаллетти построил в "Наполи" интересную систему с постоянным движением игроков, создававшую для Хвичи удобные изоляции один в один. Вкупе с природной силой Осимхена это привело их к Скудетто сразу же.

Первое Скудетто со времен Марадоны — но "Кварадона" он не только из-за этого.

На знакомстве с командой Хвича спел Life is life — ту самую, под которую Диего провёл культовую разминку перед "Баварией".

В начале пути в Неаполе грузин забил 3 гола в 2 турах; также он первый новичок топ-лиг, оформивший 10+10 в дебютном сезоне с 2006 года.

Их объединяет смелость, дриблинг, настроение, но, к счастью, не образ жизни.

"Парень сводит с ума Италию и Европу, но остается очень тихим. Мне кажется, популярность даже смущает его. Фаны не дают ему продыху, а когда один на скутере проехал за ним до стадиона, Хвича подарил ему футболку", - писал Мануэль Гуардадзоле в 2022-м, и с тех пор это не изменилось.

Кварацхелия режимщик, а не гуляка. Фанат тренировок, но не в зале, а с мячом. Часто обедает в пиццериях; перевез в Неаполь из Грузии недавно родившую юную жену.

Следит за новостями; публично поддерживал проевропейские протесты в Тбилиси — сейчас для этого нужны яйца.

При этом звездной наглости, спеси не заметно. Даже одолев Португалию на Евро-2024 побежал к Роналду за футболкой, которой, казалось, радовался едва ли не больше, чем счету.

"Очень уверенный на поле и боится быть в центре внимания вне его", - выносит вердикт Спаллетти.

За время, что Лучано покинул Неаполь, Хвича успел и в кризисе побывать, и подняться вновь — уже с помощью Антонио Конте. Если год назад Gazzetta писала о "звезде, скатившейся в середняки", то сейчас очевидно - "звезде не хватало умного тренера".

Квара на топ-уровне надолго, это факт.

Мамука еще иногда мешает, как было с его комментариями про Осимхена, но в Европе это уже некритично. Здесь Хвича сам кузнец своей судьбы.

А что дальше?

Ну, его отец — фанат "Барсы", сам Квара топит за "Реал". Талант Хвичи позволяет засматриваться и на такие уровни тоже.

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