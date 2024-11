Другая сторона Кварадоны: отец "азербайджанец", агент с украинским прошлым и детективный побег из Казани

На Кавказе футбол — дело семейное.

Так было с Каладзе, Мамардашвили; то же самое и с Хвичей Кварацхелией, родившимся в семье нападающего сборной... Азербайджана.

Да-да, это не опечатка.

Бадри Кварацхелия немного бегал за "Динамо Тбилиси" в начале 90-х, но наибольших успехов достиг с "Шамкиром", где трижды выиграл чемпионат, становился лучшим бомбардиром. Когда в 2000-м он хет-триком выбил "Сконто" из квалификации ЛЧ, 70-тысячный азербайджанский райцентр танцевал.

"Мы никогда не говорили с отцом о сборной Азербайджана. Это его выбор. Даже не знаю, как к этому отнеслись в Грузии", - делится Хвича.

В день, когда он рождался, Бадри вкалывал на сборах в Алуште.

Квара смеется — говорит, в детстве считал, что его старик играет лучше Месси и Роналду.

9. Bardi Kvaratskhelia and Khvicha Kvaratskhelia pic.twitter.com/nsjZR8qmQv — ¹⁸ ᶠᵒˡʸᶦˣ (@folyix) November 29, 2023

А уж когда сезон заканчивался, они ехали в поселок Цаленджиха, где Бадри со старшими пили вино и ели шашлыки, а детвора рыбачила и играла в футбол.

Кумиром Хвичи был Гути, но формы с ним не продавали — пришлось дорисовывать самому.

Он не забыл те времена и те края. Когда в 2020-м накрыл ковид, еще не миллионер Кварацхелия раздал крестьянам Целенджихи по конверту, чтобы как-то помочь. Растроганный Бадри в слезах уверял, что гордится сыном.

"Я самый счастливый отец в Грузии. Истории о подвигах моего Хвичи ходят по миру. Он самое важное лицо в стране. У нас теперь все болеют за "Наполи" и знают его календарь матчей наизусть. За последнее десятилетие престиж и внимание к футболу в Грузии упали, но теперь они вернулись".

????Nothing out of the ordinary here, just a young Kakha Kaladze facing Kvaratskhelia's father Badri, playing for FC Merani 91 in a Sheffield Wednesday kit????



90's Georgian football had its own unique vibe. pic.twitter.com/2DeQWoeAqz — Georgian Footy (@GeorgianFooty) September 19, 2022

Свою тренерскую карьеру он забросил; теперь если и говорит в интервью, то о сыне — и прошлым летом изрядно разозлил "Партенопеи".

"Не отец и не агент решают судьбу игрока, у которого контракт с "Наполи" еще на три года, а сам "Наполи". Тема закрыта", - ответ нешуточно пугал.

С тех пор Квара-старший гордится, но уже тихо.

***

Да и как не гордиться?

Его Хвича дебютировал в грузинской элите в 15, а в 16 уже забил за "Динамо Тбилиси" в ворота "Шукуры".

Ну, а кто шерстит грузинский чемпионат — вы и так знаете. Саакашвили пытался оторвать Грузию от РФ, и где он сейчас?

Хвича первым заинтересовал московский "Локомотив", скаут Виктор Тищенко посоветовал его Юрию Семину:

"Я просматривал все юношеские и молодежную сборные Грузии. Хвича играл за каждую, и везде был лучшим, от U17 до U21. Он был быстрым, острым, всегда имел продолжение. Сейчас редко встретишь такую смелость в дриблинге".

Ясно, Хвича знал о просмотре, но матч в тот день выдал посредственный.

Сразу после игры тренеры позвали скаута в раздевалку: оказалось, что в первом тайме Кварацхелии надорвали голеностоп, тот распух.

"Теперь я знал, что парень также может терпеть, если надо".

И да, это в "Локо" у Семина Хвича стал первым в РПЛ автором гола 2001 года рождения.

Рекорд! Вот только за спиной распри, интриги. Однажды Кварацхелии приказали подписать контракт без ведома агента и Семина. Он отказался и услышал: "Тогда чтобы до утра тебя не было".

Россия, одним словом.

Мог ли он обойтись без болота и сразу в Европу? Пожалуй, Мамардашвили же смог.

В РФ Хвичу и других затянул агент Мамука Джугели — персонаж из 90-х, долго игравший в Украине. "Темп", “Заря-МАЛС”, “Таврия”, “Прикарпатье“, “Николаев”; он даже в Саках и Очакове побывал и запомнился главным образом драками, а не голами, прежде чем собрал “под собой” едва ли не все молодое поколение грузин.

Яркое поколение!

В "Локо" легенда Тбилиси Владимир Гуцаев говорил: "Никого талантливее Хвича Грузия не имела 40 лет".

Victor Osimhen posted this statement on his Instagram Story after Mamuka Jugeli, Khvicha Kvaratskhelia’s agent, told the press that he is going to Saudi Arabia in the summer ???????? pic.twitter.com/6aibXcFEYt — SPORTbible (@sportbible) January 10, 2024

Какая к черту Казань? Но Джугели думал о себе, а не о клиенте. "Без грузина нет "Рубина" - так тогда говорили. А принимал "товар" Рустем Сайманов — тот, кто и Реброва в Казани встречал, и Карадениза, а до того в составе банды убил не менее 20 человек и еще ряд похитил, за что немного отсидел, но вышел досрочно.

Джугели и Сайманов называют друг друга братьями; их связь крепкая.

Летом 2019-го Мамука привез в Казань не только Хвичу, но и Зурико Давиташвили, неделю назад получившего награду лучшему игроку октября в Лиге 1.

Два таланта с гор плохо говорили по-русски, им даже переводчика дали — владельца хинкальни неподалеку, постоянно и комично всех туда приглашавшего.

Когда же Хвича освоил язык, то поразил больше всего пропагандой всего грузинского — самая вкусная выпечка, самые сочные хинкали, самое сладкое вино. Старшие смеялись, ведь он вообще не пил, и последнее не мог знать никак.

А что на поле?

Да такое. Вроде и водился, и голы иногда красивые забивал, но без стабильности. Леонид Слуцкий неслучайно провалился в Европе — он не умеет работать с игроками большего масштаба, чем сам.

4 мяча в РПЛ - максимум Квары в Казани, и он уже двигался курсом, где лишь серость и зачахание.

Жестоко так говорить, но да — глобально он очень выиграл от вторжения России в Украину.

***

Соль в том, что несмотря на слабые цифры его вели.

Фабио Паратичи очень хотел Хвичу в "Ювентус", а затем в "Тоттенхэм", но "Рубин" заламал абсолютно неподъемную цену.

Когда Хвича узнал, то напрочь перестал играть; всю осень 2021-го он как из-под палки бегал, что для него невидано; он обожает футбол.

Ну, а за тем осада Киева, Харькова, ФИФА разрешила легионерам бежать подальше — и так Кварацхелия избавился от ярма.

Грязная, даже детективная история получилась.

Вы же помните, как было с легионерами? Аренды, дальше выкупы или невыкупы; некоторым даже возвращаться пришлось. А вот Хвичу — самый ценный свой актив - "Рубин" вдруг отпустил просто так! Разорвал контракт!

В интервью Сайманов мямлил, что на Квару большое давление, его отцу в Грузии побили машину. В Тбилиси ни одно СМИ — и оппозиционное тоже — это не подтвердило.

"Я не слышала об угрозах семье. Было осуждение общественности, но никаких поджогов — ни у него, ни у кого-то еще".

Между тем уже через несколько недель Хвича появился в "Динамо Батуми", где руководство близко к Джугели, доиграл там сезон (8 голов в 11 матчах) и летом 2022-го переехал в "Наполи".

Никто не знал ни условий трансфера, ни суммы. Немного приоткрыл завесу финотчет "Динамо", из которого следует, что клуб получил 13,5 млн дохода за трансферы, но перевел на какой-то другой счет 10 млн.

То есть, Батуми себе забрал 3,5 млн.

Кому же ушли еще 10?

"Хвича во всем слушает Мамуку, в любом вопросе. Не он это решает", - ни один инсайдер не верит, что Кварацхелия причастен к афере, зато кивают на агента и Сайманова, по странной случайности вскоре покинувшего "Рубин".

Интересно, Хвича знает?

Скорее всего, не хочет знать. Для него главное, что выпутался и осуществил мечту.

Spalletti: “Kvaratskhelia doesn’t need managing. His unpredictability allows him to turn the ordinary into the extraordinary. He’s an asset for us. Players like him don’t need specific instructions, he can get the ball, beat his man and produce a match-winning moment” pic.twitter.com/bIrt8yMSQk — Patrick Kendrick (@patrickendrick) January 3, 2023

***

Пусть окольными путями, но он добрался до топ-лиги, сильного тренера.

Лучано Спаллетти построил в "Наполи" интересную систему с постоянным движением игроков, создававшую для Хвичи удобные изоляции один в один. Вкупе с природной силой Осимхена это привело их к Скудетто сразу же.

Первое Скудетто со времен Марадоны — но "Кварадона" он не только из-за этого.

На знакомстве с командой Хвича спел Life is life — ту самую, под которую Диего провёл культовую разминку перед "Баварией".

В начале пути в Неаполе грузин забил 3 гола в 2 турах; также он первый новичок топ-лиг, оформивший 10+10 в дебютном сезоне с 2006 года.

Их объединяет смелость, дриблинг, настроение, но, к счастью, не образ жизни.

"Парень сводит с ума Италию и Европу, но остается очень тихим. Мне кажется, популярность даже смущает его. Фаны не дают ему продыху, а когда один на скутере проехал за ним до стадиона, Хвича подарил ему футболку", - писал Мануэль Гуардадзоле в 2022-м, и с тех пор это не изменилось.

Кварацхелия режимщик, а не гуляка. Фанат тренировок, но не в зале, а с мячом. Часто обедает в пиццериях; перевез в Неаполь из Грузии недавно родившую юную жену.

Следит за новостями; публично поддерживал проевропейские протесты в Тбилиси — сейчас для этого нужны яйца.

При этом звездной наглости, спеси не заметно. Даже одолев Португалию на Евро-2024 побежал к Роналду за футболкой, которой, казалось, радовался едва ли не больше, чем счету.

"Очень уверенный на поле и боится быть в центре внимания вне его", - выносит вердикт Спаллетти.

Kvaratskhelia wearing Ronaldo's shirt after last night's game ????pic.twitter.com/otGNbLFQpo — Classic Football Shirts (@classicshirts) June 27, 2024

За время, что Лучано покинул Неаполь, Хвича успел и в кризисе побывать, и подняться вновь — уже с помощью Антонио Конте. Если год назад Gazzetta писала о "звезде, скатившейся в середняки", то сейчас очевидно - "звезде не хватало умного тренера".

Квара на топ-уровне надолго, это факт.

Мамука еще иногда мешает, как было с его комментариями про Осимхена, но в Европе это уже некритично. Здесь Хвича сам кузнец своей судьбы.

А что дальше?

Ну, его отец — фанат "Барсы", сам Квара топит за "Реал". Талант Хвичи позволяет засматриваться и на такие уровни тоже.