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Крестоносцы вылетают в Дивизион В. Швейцария – Сербия 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Хозяева упустили шансы на сохранение прописки в элите

Крестоносцы вылетают в Дивизион В. Швейцария – Сербия 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - KEYSTONE

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Долгое время команды не могли открыть счет. На 55-й минуте это мог сделать Александр Митрович, но он не реализовал пенальти – Грегор Кобель справился с ударом. Скоро сборная Конфедерации открыла счет, но не удержала минимальное преимущество. Во втором тайме нати нанесли 13 ударов, но в семи эпизодах полет мяча блокировали.

Швейцария с двумя баллами замыкает квартет А4. Перед вылетом в низшую лигу коллектив поедет в Испанию. "Белые орлы" занимают третье место (5 очков). В последнем поединке этапа у коллектива есть шансы выйти в плей-офф Дивизиона А, если дома победит Данию.

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Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА

Цюрих. Летцигрунд Штадион

Швейцария – Сербия 1:1

Голы: Амдуни, 78 – Терзич, 88

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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