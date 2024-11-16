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Дожали гостей, действуя в большинстве весь второй тайм. Шотландия – Хорватия 1:0. Обзор матча и видео гола
Первая победа хозяев в текущем групповом этапе
Фото - BBC
В первом тайме "шашечные" заработали 4 предупреждения, два из которых получил полузащитник загребского "Динамо" Петар Сучич. До удаления балканская команда гораздо чаще обостряла ситуацию у чужих ворот. После перерыва ситуация изменилась и численное преимущество "тартановой армии" перевернуло баланс сил. В конце основного времени подопечные Кларка нанесли единственный удар в створ на две сборные во втором тайме и вырвали викторию.
Шотландия догоняет Польшу в квартете А1 (4 очка). Соперники в следующей встрече будут определять, кто автоматически отправится в Лигу В. Хорватия набирает 7 баллов и остается на второй позиции, а потому будет играть в плей-офф Дивизиона А. На финише групповой стадии "пламенные" будут принимать Португалию.
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Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА
Глазго. Хэмпден Парк
Гол: Макгинн, 86
Удаление: Сучич, 44 (Хорватия)
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