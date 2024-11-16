На матче Франция – Израиль установили антирекорд посещаемости на Стад де Франс

В 5-м туре Лиги наций "Ле Блё" принимали гостей из Ближнего Востока (0:0). Кроме проблем с реализацией хозяев и качественной игры кипера "сине-белых" встреча запомнится антирекордом посещаемости на "Стад де Франс".

Читайте также От американской мечты к Хиросиме. Встреча с Израилем напоминает сборной Франции жуткий провал

На трибунах присутствовало 16 611 поклонников футбола, а объект инфраструктуры вмещает 81 338 фанатов. Предыдущий показатель был установлен еще 21 год назад.

Речь идет о матче с Новой Зеландией, за которым наблюдали 36 842 болельщика. Напомним, что Израиль набрал первый бал в элитном дивизионе ЛНУ.