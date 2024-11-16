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На матче Франция – Израиль установили антирекорд посещаемости на Стад де Франс
Болельщики не заинтересовались этим поединком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 5-м туре Лиги наций "Ле Блё" принимали гостей из Ближнего Востока (0:0). Кроме проблем с реализацией хозяев и качественной игры кипера "сине-белых" встреча запомнится антирекордом посещаемости на "Стад де Франс".
На трибунах присутствовало 16 611 поклонников футбола, а объект инфраструктуры вмещает 81 338 фанатов. Предыдущий показатель был установлен еще 21 год назад.
Речь идет о матче с Новой Зеландией, за которым наблюдали 36 842 болельщика. Напомним, что Израиль набрал первый бал в элитном дивизионе ЛНУ.
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