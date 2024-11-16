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На матче Франция – Израиль установили антирекорд посещаемости на Стад де Франс

Лига наций УЕФА
Обновлено

Болельщики не заинтересовались этим поединком

На матче Франция – Израиль установили антирекорд посещаемости на Стад де Франс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 5-м туре Лиги наций "Ле Блё" принимали гостей из Ближнего Востока (0:0). Кроме проблем с реализацией хозяев и качественной игры кипера "сине-белых" встреча запомнится антирекордом посещаемости на "Стад де Франс".

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На трибунах присутствовало 16 611 поклонников футбола, а объект инфраструктуры вмещает 81 338 фанатов. Предыдущий показатель был установлен еще 21 год назад.

Речь идет о матче с Новой Зеландией, за которым наблюдали 36 842 болельщика. Напомним, что Израиль набрал первый бал в элитном дивизионе ЛНУ.

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Национальная сборная Франции национальная сборная Израиля
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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