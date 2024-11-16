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Роберто Мартинес высказался о форме Криштиану Роналду в сборной Португалии
CR7 в очередной раз демонстрирует свой высокий уровень игры в составе лузитанов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Португалия на своем поле разнесла сборную Польши со счетом 5:1. Героем этого поединка стал капитан хозяев Криштиану Роналду, который записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу. После игры тренер "лузитанцев" Роберто Мартинес в очередной раз похвалил португальского лидера, отметив его большой профессионализм на футбольном поле.
"Мы видим, как Криштиану забивает голы, но то, как он тренируется... это фантастика. Менталитет, подход, его тренировки показывают путь. Он был великолепен, как всегда. Мы счастливы", - заявил Роберто Мартинес.
???????? Portugal coach Roberto Martínez: “We see Cristiano scoring goals but the way he trains… that’s fantastic”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024
“The mentality, the attitude, his training sessions are showing the way. He’s been great as usual. We’re happy”. pic.twitter.com/aE4iOvY61x
Добавим, что Криштиану Роналду за сборную Португалии в целом отметился 135 голами и 45 ассистами в 215 матчах.
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