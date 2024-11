Роберто Мартинес высказался о форме Криштиану Роналду в сборной Португалии

Вчера Португалия на своем поле разнесла сборную Польши со счетом 5:1. Героем этого поединка стал капитан хозяев Криштиану Роналду, который записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу. После игры тренер "лузитанцев" Роберто Мартинес в очередной раз похвалил португальского лидера, отметив его большой профессионализм на футбольном поле.

"Мы видим, как Криштиану забивает голы, но то, как он тренируется... это фантастика. Менталитет, подход, его тренировки показывают путь. Он был великолепен, как всегда. Мы счастливы", - заявил Роберто Мартинес.

"We see Cristiano scoring goals but the way he trains… that's fantastic".



"The mentality, the attitude, his training sessions are showing the way. He's been great as usual. We're happy".