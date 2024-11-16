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Роберто Мартинес высказался о форме Криштиану Роналду в сборной Португалии

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CR7 в очередной раз демонстрирует свой высокий уровень игры в составе лузитанов

Роберто Мартинес высказался о форме Криштиану Роналду в сборной Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Португалия на своем поле разнесла сборную Польши со счетом 5:1. Героем этого поединка стал капитан хозяев Криштиану Роналду, который записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу. После игры тренер "лузитанцев" Роберто Мартинес в очередной раз похвалил португальского лидера, отметив его большой профессионализм на футбольном поле.

"Мы видим, как Криштиану забивает голы, но то, как он тренируется... это фантастика. Менталитет, подход, его тренировки показывают путь. Он был великолепен, как всегда. Мы счастливы", - заявил Роберто Мартинес.

Добавим, что Криштиану Роналду за сборную Португалии в целом отметился 135 голами и 45 ассистами в 215 матчах.

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Криштиану Роналду Португалия Роберто Мартинес
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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