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Албания – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Албания – Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Албания – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чехи без Патрика Шика, но с двухметровым форвардом в атаке против непредсказуемых албанцев.В первой группе лиги В достаточно напряженная ситуация. В пятом туре каждая из команд имеет шанс улучшить свое турнирное положение. Несмотря на то, что Чехия занимает первую позицию, ее положение шаткое. В последних двух выездных матчах команда Ивана Гашека взяла лишь одно очко. Хватит ли сил Албании сделать перестановку в турнирной таблице своей группы?

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Лига Наций. Группа В1. Пятый тур

16 ноября. 21:45. Тирана. "Эйр Албания"

Албания - Чехия

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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