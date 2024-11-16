Албания – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Чехи без Патрика Шика, но с двухметровым форвардом в атаке против непредсказуемых албанцев.В первой группе лиги В достаточно напряженная ситуация. В пятом туре каждая из команд имеет шанс улучшить свое турнирное положение. Несмотря на то, что Чехия занимает первую позицию, ее положение шаткое. В последних двух выездных матчах команда Ивана Гашека взяла лишь одно очко. Хватит ли сил Албании сделать перестановку в турнирной таблице своей группы?

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Лига Наций. Группа В1. Пятый тур

16 ноября. 21:45. Тирана. "Эйр Албания"

Албания - Чехия

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3