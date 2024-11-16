Турция - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Матч с большой интригой. Лидеры группы В-4 Лиги Наций Турция и Уэльс в очном поединке выяснят, кто займет первое место и напрямую попадет в дивизион А.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Лига наций B4, пятый тур

16 ноября 2024. Кайсери, "Кадир Хас"

Турция 19:00 Уэльс

Трансляция – MEGOGO Футбол 2