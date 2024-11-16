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Турция - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Важная игра лидеров группы – смотреть онлайн трансляцию матча Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч с большой интригой. Лидеры группы В-4 Лиги Наций Турция и Уэльс в очном поединке выяснят, кто займет первое место и напрямую попадет в дивизион А.
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Лига наций B4, пятый тур
16 ноября 2024. Кайсери, "Кадир Хас"
Турция 19:00 Уэльс
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Туреччина - УельсСмотреть трансляцию
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