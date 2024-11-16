Германия – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сегодня состоится матч Лиги наций между сборными Германии и Боснии и Герцеговины. Сборная Германия уже гарантирована в плей-офф Лиги наций, у команды 10 очков за четыре тура и ни одного поражения. Между тем, Босния и Герцеговина переживает не лучшие времена, последняя победа подопечных Сергея Барбареза была еще в октябре.

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Лига наций А3, 5 тур

16 ноября, 21:45

Германия – Босния и Герцеговина

Трансляция – MEGOGO Футбол 1