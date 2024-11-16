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Германия – Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Германия – Босния и Герцеговина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоится матч Лиги наций между сборными Германии и Боснии и Герцеговины. Сборная Германия уже гарантирована в плей-офф Лиги наций, у команды 10 очков за четыре тура и ни одного поражения. Между тем, Босния и Герцеговина переживает не лучшие времена, последняя победа подопечных Сергея Барбареза была еще в октябре.
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Лига наций А3, 5 тур
16 ноября, 21:45
Германия – Босния и Герцеговина
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Пряма трансляция. Германия – Босния и ГерцеговинаСмотреть трансляцию
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