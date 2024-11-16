Нидерланды – Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В прошлом туре подопечные Роналда Кумана могли остаться в гонке за первое место в таблице группы, но не смогли преодолеть сопротивление Германии (0:1). Следующие две игры "Бундестим" проведет против Боснии и Герцеговины с Венгрией, поэтому отыграть отставание в пять очков уже практически невозможно. Что касается венгров, то казалось, что в предыдущем розыгрыше Лиги наций они прыгнули выше головы, но впоследствии стало понятно, что средний уровень выступлений коллектива Марко Росси является достаточно конкурентным. Шансы на выход в плей-офф у "мадьяров" низкие: после выезда в Нидерланды им придется сыграть с Германией. Впрочем, до той встречи "Бундестим" уже может решить все свои турнирные задачи.

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Лига Наций. Группа А3. Пятый тур

16 ноября. 21:45. Амстердам. "Йоган Кройф Арена"

Нидерланды - Венгрия

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2