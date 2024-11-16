  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций между Албанией и Украиной
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций между Албанией и Украиной

Лига наций УЕФА

Этот арбитр ранее работал в играх с участием сине-желтых

Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций между Албанией и Украиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На следующей неделе состоится заключительный матч группового этапа с участием нашей сборной, которая будет противостоять албанцам.

УЕФА на этот поединок назначило бригаду арбитров из Португалии. Рассудит этот поединок Жоау Пиньейру, где ему будут помогать лайнсмены Бруну Жезуш, Лусиану Мая, а четвертым рефери будет Жоау Гонсалвеш. Жоау Пиньейру ранее уже работал на матче с участием "сине-желтых": в сентябре 2022 года также в рамках Лиги наций Украина на выезде переиграла Армению со счетом 5:0. Также португалец недавно судил поединок "Шахтера" в Лиге чемпионов, в котором "горняки" уступили "Аталанте" со счетом 0:3.

Добавим, что матч между Албанией и Украиной состоится 19 ноября в 21:45 на стадионе "Эйр Албания".

По теме
yellow-arrow
Мурат Якин считает, что его игрокам не хватило эффективности для получения положительного результата
yellow-arrow
Луис де ла Фуэнте поделился информацией о травмах Баэны и Субименди
yellow-arrow
Беллингем хочет положить конец спорам об отсутствии ведущих игроков в сборной Англии
Украина Албания Лига Наций судья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости