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Стало известно, кто рассудит матч Лиги наций между Албанией и Украиной
Этот арбитр ранее работал в играх с участием сине-желтых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На следующей неделе состоится заключительный матч группового этапа с участием нашей сборной, которая будет противостоять албанцам.
УЕФА на этот поединок назначило бригаду арбитров из Португалии. Рассудит этот поединок Жоау Пиньейру, где ему будут помогать лайнсмены Бруну Жезуш, Лусиану Мая, а четвертым рефери будет Жоау Гонсалвеш. Жоау Пиньейру ранее уже работал на матче с участием "сине-желтых": в сентябре 2022 года также в рамках Лиги наций Украина на выезде переиграла Армению со счетом 5:0. Также португалец недавно судил поединок "Шахтера" в Лиге чемпионов, в котором "горняки" уступили "Аталанте" со счетом 0:3.
Добавим, что матч между Албанией и Украиной состоится 19 ноября в 21:45 на стадионе "Эйр Албания".
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