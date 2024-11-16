Главный тренер Португалии рассказал о разнице таймов. Что повлияло на победу?

Вчера в рамках 5-го тура Лиги наций прошел матч сборной Португалии против сборной Польши, игра завершилась победой Португалии со счетом 5:1.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу:

Игра состояла из двух частей. Мы очень довольны, потому что первый тайм был очень, очень плохим для того, как мы хотели сыграть. Мы потеряли фокус, были очень разочарованы. Второй тайм был лучшим, который я когда-либо видел от нашей команды. Мы были сфокусированными, демонстрировали качество во всем, что мы делали. Нелегко стараться выигрывать каждую игру, а забить пять мячей и победить на глазах у наших болельщиков - это нечто особенное.

Важно было квалифицироваться в четвертьфинал. Мы должны продолжать побеждать. Даже с новыми игроками команда играет на том же уровне. Затем, в четвертьфинале, играть вторую игру дома очень помогает, наши болельщики очень важны. Важно занять первое место в группе.

Также коуч вспомнил выступление Криштиану. Добавим, что во вчерашней игре 39-летний футболист отметился дублем в ворота сборной Польши. Это были его 909-й и 910-й голы в профессиональной карьере.

Выступление Криштиану? Важна его преданность, которую он демонстрирует на каждой тренировке. Он дисциплинированно работает на своей позиции. Он очень много работает. Теперь дело за тем, чтобы он продолжал делать то, что он делает на элитном уровне в мировом футболе - забивать голы.