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Беллингем хочет положить конец спорам об отсутствии ведущих игроков в сборной Англии

Лига наций УЕФА
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Атмосфера в раздевалке трех львов не самая лучшая

Беллингем хочет положить конец спорам об отсутствии ведущих игроков в сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Потерпев поражение от Греции на "Уэмбли" в прошлом месяце, Англия исправила ситуацию, выиграв на выезде у соперника со счетом 0:3. Эта победа состоялась на фоне отсутствия немалой группы ведущих игроков таких, как Деклан Райс, Букайо Сака, Коул Палмер и другие. Гарри Кейн остался недоволен решением футболистов пропустить матчи сборной, однако полузащитник "трех львов" Джуд Беллингем хотел бы положить конец спорам.

"Было много разговоров об игроках, которые не вышли на поле. Было много разговоров об игроках, которые не появились, но я думаю, что те, кто появился, были необыкновенными. Кертис [Джонс] дебютировал, он забил, он играл так, как он играл, это невероятно. Я очень горжусь сегодняшними ребятами. Было бы миллион и одно оправдание, если бы мы сыграли плохо или переступили черту, но ребята вышли и выполнили свою работу очень профессионально. Мы снова в высшем дивизионе, где и должны быть", - цитирует Беллингема Foot Mercato.

Добавим, что в последнем туре Англия встретится на своем поле с Ирландией. Матч состоится 17 ноября в 19:00.

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Англия Харри Кейн Джуд Беллингем
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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