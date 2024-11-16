  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Луис де ла Фуэнте поделился информацией о травмах Баэны и Субименди
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис де ла Фуэнте поделился информацией о травмах Баэны и Субименди

Лига наций УЕФА

Что известно?

Луис де ла Фуэнте поделился информацией о травмах Баэны и Субименди

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Испании одолела сборную Дании со счетом 2:1 в рамках 5-го тура Лиги наций.

Читайте такжеЛига наций. Дания - Испания 1:2. Оформили первое место в группе

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч:

Мы хотим посвятить эту победу всем жертвам трагедии, которую мы пережили в Испании, и поблагодарить датскую публику за очень уважительную минуту молчания.

Мы были счастливы сегодня на очень сложном стадионе против соперника, который прилагал все усилия, чтобы пройти квалификацию. Было тяжело, очень сложно, у нас были хорошие периоды в игре. Мы довольны, потому что всегда делаем положительные выводы из этих игр.

Выход Мораты и Нико Уильямса? Это был момент, когда мы поняли, что соперники должны идти в атаку, а мы должны были поймать их на контратаке. У нас было несколько моментов, таков был план, но это правда, что они прекрасно оборонялись и в последние несколько минут прижали нас. Поздравляю игроков, ведь они имеют много достижений, они каждый раз удивляют нас и умеют терпеть.

У Баэны были проблемы с лодыжкой, это не кажется серьезным, но мы увидим, как они будут развиваться. У Субименди были проблемы с бедром, которые мешали ему наносить удары. Последняя игра позволяет нам освежить команду, что мы и сделаем.

У нас всегда что-то стоит на кону: престиж, имя Испании имеет большой вес и большую ответственность. Мы постараемся сыграть хорошо и победить. Мы должны заботиться об игроках и не идти на лишние риски.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Мурат Якин считает, что его игрокам не хватило эффективности для получения положительного результата
yellow-arrow
Беллингем хочет положить конец спорам об отсутствии ведущих игроков в сборной Англии
yellow-arrow
Главный тренер Португалии рассказал о разнице таймов. Что повлияло на победу?
Дания Испания Луис де ла Фуэнте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости