Луис де ла Фуэнте поделился информацией о травмах Баэны и Субименди

Вчера сборная Испании одолела сборную Дании со счетом 2:1 в рамках 5-го тура Лиги наций.

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч:

Мы хотим посвятить эту победу всем жертвам трагедии, которую мы пережили в Испании, и поблагодарить датскую публику за очень уважительную минуту молчания.

Мы были счастливы сегодня на очень сложном стадионе против соперника, который прилагал все усилия, чтобы пройти квалификацию. Было тяжело, очень сложно, у нас были хорошие периоды в игре. Мы довольны, потому что всегда делаем положительные выводы из этих игр.

Выход Мораты и Нико Уильямса? Это был момент, когда мы поняли, что соперники должны идти в атаку, а мы должны были поймать их на контратаке. У нас было несколько моментов, таков был план, но это правда, что они прекрасно оборонялись и в последние несколько минут прижали нас. Поздравляю игроков, ведь они имеют много достижений, они каждый раз удивляют нас и умеют терпеть.

У Баэны были проблемы с лодыжкой, это не кажется серьезным, но мы увидим, как они будут развиваться. У Субименди были проблемы с бедром, которые мешали ему наносить удары. Последняя игра позволяет нам освежить команду, что мы и сделаем.

У нас всегда что-то стоит на кону: престиж, имя Испании имеет большой вес и большую ответственность. Мы постараемся сыграть хорошо и победить. Мы должны заботиться об игроках и не идти на лишние риски.