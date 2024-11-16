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Мурат Якин считает, что его игрокам не хватило эффективности для получения положительного результата

Лига наций УЕФА

Красные кресты были в шаге от победы

Мурат Якин считает, что его игрокам не хватило эффективности для получения положительного результата

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера сборная "Швейцарии" сыграла вничью с "Сербией" и вылетела в дивизион В. На послематчевой пресс-конференции тренер "красных крестов" Мурат Якин отметил, что его игроки могли забивать больше одного мяча за игру, однако подвела реализация этих возможностей.

"У нас было много моментов, но не хватало эффективности. Конечно, гол, который мы пропустили, досадный, но я не собираюсь держать это на нас. Думаю, нам нужно больше говорить о моментах, которые мы создали, чем о голе, который мы пропустили.У нас была определенная эйфория после 1:0, но потом мы были немного расфокусированы. Когда мы пропустили гол, у нас было семь игроков у ворот соперника. Возможно, нам не хватило немного опыта", - говорит Мурат Якин.

Добавим, что в последнем туре Швейцария 18 ноября на выезде сыграет против сборной Испании.

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Источник:
bluewin.ch
Опубликовал: Александр Гресь
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