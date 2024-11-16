Незнакомый дом и боязнь возвращения кавказских бразильцев. О состоянии сборной Грузии перед матчем против Украины

Сегодня сборная Украины встретится в Лиге Наций со сборной Грузии. Грузинская сборная подходит к матчу с заявлениями о желании играть агрессивно и взять реванш за октябрьские поражения, но и несколько растерянной и неспокойной из-за них и вообще из-за непонимания, куда она сейчас идет и как должна играть.

Медные трубы оглушили

До октября 2024-ый год был одним сплошным раем для грузинской сборной и ее болельщиков. Первый в истории выход на крупный турнир, отличное выступление на Евро-2024 с выходом в 1/8 финала, две победы в сентябре на старте кампании в Лиге Наций. Но в октябре сборная потерпела два поражения, и падение с небес ожидаемо оказалось болезненным.

Критика выступления сборной в октябре была довольно сильной. Будто забыли о ее предыдущих успехах. Эти успехи ослепили, заставили думать, что сборная является фаворитом против Украины и Албании и должна набирать много очков в матчах против этих сборных. Типичный синдром малых команд, на которых сваливается ошеломляющий успех.

Дошло даже до того, что продление контракта с главным тренером Вилли Саньолем до 2028-го года, состоявшееся несколько дней назад, было встречено положительно не всеми. Спрашивают, не достигла ли сборная с ним потолка развития, не слишком ли он ограниченный тренер, не пора ли переходить на следующий уровень. А ведь еще в сентябре он был божеством.

Возвращение кавказских бразильцев

Пресса, болельщики, да и сам Саньоль обвиняют игроков в недостаточно агрессивной игре, недостаточной борьбе в октябрьских матчах. И в этом видят опасную тенденцию, возвращение грузинского футбола ко временам "кавказских бразильцев", когда грузины играли весело, технично, но не боролись, не умели выгрызать, не умели держать удар.

После поражения от Албании Саньоль в ответ на вопросы о недостатке агрессии, борьбы в центре поля заявил: "У нас нет другого Кочорашвили". Речь о Гиорги Кочорашвили, опорнике сборной и испанского "Леванте", не игравшем в том матче. О боевитом, трудолюбивом, неутомимом игроке. И в Грузии такой ответ не понравился. Будто один игрок на всю страну готов бороться. Да и против Украины он играл, что не помогло.

Игроки сборной признают, что не играли достаточно агрессивно в октябре и обещают исправиться. Сергей Ребров также ожидает, что соперник будет играть гораздо агрессивнее, чем в октябре.

Саньоль прежде всего научил сборную именно держать удар, бороться. Удастся ли вернуть это умение?

Звезды не сияют

В октябре Хвича Кварацхелия был немного травмирован, что несомненно повлияло на его игру. С тех пор он вроде бы выздоровел, но в игре не добавил. В пяти матчах за "Наполи" с тех пор забил два мяча, и один из них - фирменным крученым ударом слева из-за пределов штрафной. А вот второй - с пенальти. Ассистов не выдавал. И отыграл лишь один полный матч.

В целом его уровень игры за этот месяц понизился, он выглядит менее свежим, менее резким, менее свободным. Что отразилось и на игре его команды. "Наполи" выиграл два матча у "Эмполи" и "Лечче" с трудом, со счетом 1:0, "Милан" победил четко (2:0 как раз с крученым ударом Хвичи), но затем был разнесен "Аталантой" дома (0:3) и вытащил 1:1 с "Интером" в гостях.

Также, возможно, Хвича слишком отвлекается на очередной раунд слухов и переговоров вокруг контракта. В последние дни новостей на эту тему стало гораздо больше после недель затишья. Сообщают даже, что его агент провел переговоры с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, а такие же последние переговоры с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом не были успешными.

Каталонская газета Sport даже выдала яркую передовицу с фото Хвичи с одной стороны и звезды "Милана" Рафаэля Леау - с другой, заявляя, что происходит дуэль между ними за присоединение к "Барселоне".

Гиорги Мамардашвили свой большой переход уже совершил летом - в "Ливерпуль". Правда, он состоится летом 2025-го года, а пока вратарь остается в "Валенсии", которая идет последней в Примере и, разумеется, потому пребывает под огромным давлением.

Против "Хетафе" от поражения ее спас именно Гиорги (1:1), пропустив лишь с пенальти. Дома против скромного "Лас-Пальмаса", который очень близок к зоне вылета, он уже не смог спасти и пропустил трижды - 2:3.

Еще и стихийные бедствия в городе переносили матчи команды, так что Мамардашвили после октябрьских матчей сборной отыграл только два матча - те, о которых говорится в предыдущем абзаце. С 27-го октября он не играл.

Удастся ли лидерам сборной Грузии сбросить с себя все эти игровые и околоигровые проблемы и продемонстрировать свою лучшую игру против сборной Украины? Удастся ли Кварацхелии забить свой 18-ый гол за сборную, тем самым обогнать Темури Кецбаю и выйти на чистое второе место в историческом списке ее бомбардиров? Удастся ли Мамардашвили не пропустить всего во втором из шести последних матчей за сборную?

Лишние мячи и защитники

Сборная Грузии ныне находится на концептуальном перепутье. Саньоль заявляет, что теперь соперники считают ее сильной и потому играют против нее от обороны. По статистике так и выходит. Грузия Саньоля почти всегда владела мячом очень мало. Например, в сентябре разнесла чехов (4:1) с 44-мя процентами владения мячом. А вот в октябре владела против Украины 59 процентов, а против Албании - 64, что не только не помогло, а даже помешало.

Она при Саньоле всегда действовала хорошо на контратаках, а в позиционных испытываала серьезные проблемы. При этом ныне раздаются голоса, призывающие больше доминировать, больше играть как статусная сборная, поскольку результаты, успехи повысили ее статус.

Куда же идти теперь? В какой футбол играть? Способен ли вообще нынешний состав играть в доминирующий футбол, основанный на владении мячом? Дискуссии вокруг этого весьма оживленные, и четкого ответа нет.

Ныне Саньоля также критикуют за отсутствие Плана Б, за умение играть лишь по одному плану. При этом еще и указывают, что план этот начинает работать не сразу, что Вилли опаздывает с прочтением игры, и потому его команда начинает матчи слабо. Украина в октябре этим воспользовалась.

Заметны колебания и в тактической схеме. Против Албании Саньоль отказался от трех центральных защитников в пользу 4-3-3 и проиграл. Но ведь против Украины играл 3-5-2 и проиграл, а всех своих достижений добился с тремя центральными защитниками. Трудно предсказать, какую схему изберет против украинцев сегодня. Тем более, что один из ведущих защитников Лаша Двали дисквалифицирован, а новый защитник из "Эмполи" Саба Гогличидзе травмирован.

Как бы не пришлось выпускать левым латералем бывшего киевского динамовца Гиорги Цитаишвили, игрока не оборонительного ни разу. Или в лучшем случае - бывшего игрока "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили, который как раз настоящий защитник, но правый, а не левый. Или Леван Шенгелия, немного травмированный. Ко вниманию правого фланга атаки сборной Украины. Здесь можно будет прорваться.

Незнакомые новые стены

Матч состоится на "Аджарабет Арене" в Батуми. Этот стадион новый, открыт в 2020-ом году, но за последние три года сборная играла на нем лишь дважды. Многие игроки признаются, что не играли или почти не играли на нем и не знакомы с ним. На "Борис Пайчадзе Арене" в Тбилиси команду поддерживали 54 тысячи болельщиков, и такая поддержка была весьма важной. "Аджарабет" вмещает 20 тысяч, хотя и трибуны расположены компактно, близко к полю. Удастся ли создать бешеную атмосферу?

Также важен вопрос газона. Одним из важнейших факторов поражений от Украины и Албании называют плохое состояние газонов. В Грузии считают свою команду более техничной, чем украинская и албанская, и потому делают вывод, что плохие газоны в Польше и в Албании сыграли против сборной Грузии. А сегодня в Батуми целый день ожидается дождь. Каким будет состояние поля?

В этом плане следует отметить, что все три гола в этом розыгрыше Лиги Наций сборная Грузии пропустила с ударов из-за пределов штрафной площадки. Причем два из них - с ударов низом. Пробить издали с отскоком от мокрого болотистого газона кажется весьма эффективным вариантом для оппонентов Мамардашвили в сегодняшнем матче. Михаил Мудрик уже забивал ему так.

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