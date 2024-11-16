Маттео Гендузи ожидает поддержки французских болельщиков в дальнейших матчах сборной

В пятом туре Франция сыграла в нулевую ничью с Израилем. Этот результат состоялся на фоне большого отсутствия болельщиков на "Стад де Франс". Учитывая последние неудачные выступления "синих", с каждым матчем все меньше фанатов приходят, чтобы поддержать собственную сборную. Французский полузащитник Маттео Гендузи понимает разочарование болельщиков, однако надеется на дальнейшую их поддержку, а игроки постараются радовать их победами на поле.

"Не каждый матч является легким, то ли для сборной, то ли для клуба. Мы надеемся, что люди будут больше приходить на стадион и наслаждаться атмосферой. К сожалению, вчера (в четверг) мы ее не получили.Мы всегда стараемся быть лучшими на поле. Иногда это удается, иногда нет. Самое главное - победить. Самое важное - побеждать, дарить всем любовь. Бывают и сложные соперники, такие как Италия. В игре против Израиля мы должны были сыграть лучше", - цитирует Гендузи RMC Sport.

Добавим, что следующий поединок французы проведут завтра, 17 ноября, на выезде против Италии.