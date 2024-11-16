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Швеция – Словакия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Начало в 21:45

Швеция – Словакия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Швеция и Словакия набрали по 10 очков, но перед последними турами преимущество на стороне хозяев. Напомним, что в первом круге сборные показали яркую игру, сыграв со счётом 2:2. Такой результат в первом круге добавляет интригу к сегодняшней игре. Добавим, что Швеция еще ни разу не проигрывала Словакии в истории.

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Лига наций С1, 5 тур

16 ноября, 21:45

Швеция – Словакия

Трансляция – MEGOGO Футбол 4

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Прямая трансляция. Швеция - Словакия
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