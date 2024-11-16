Марк Касадо остался доволен своим дебютом за национальную сборную

Вчера Испания на выезде переиграла Данию со счетом 2:1. В этом матче нашлось место для дебюта Марка Касадо в футболке "Фурии Роха", который вышел на замену вместо Субименди в середине второго тайма. После поединка 21-летний опорник "Барселоны" не скрывал своей эйфории от игры за сборную.

"Я испытываю огромное удовольствие. В такие моменты вспоминаешь людей, которые сопровождали тебя на этом пути, семью и друзей, которые так много мне помогали. Я очень счастлив.Все прошло хорошо, победа, квалификация с первого места и в придачу к этому дебют. Все замечательно.Я не ожидал, что выйду на поле, потому что другие игроки команды должны были выйти на поле, но потом увидел, что "Суби" [Мартин Субименди] испытывает определенный дискомфорт. Это был тяжелый матч, один из тех, которые мне нравятся. Мы выигрывали 0:2, а в конце стало немного сложнее, но мы знали, как терпеть", - цитирует Марка Касадо Mundo Deportivo.

Добавим, что в последнем туре Лиги наций Испания сыграет 18 ноября дома против Швейцарии.