Нападающий сборной Испании пропустит матч с швейцарцами. В чем причина?

Вчера действующие чемпионы Европы на выезде переиграли Данию со счетом 2:1. "Фурия Роха" обеспечила себе участие в четвертьфинале, однако перед последним туром Луис де ла Фуэнте имеет определенные кадровые потери.

Во время поединка с Данией нападающий Микель Оярсабаль получил предупреждение от арбитра на 74-й минуте встречи. Из-за перебора желтых карточек игрок "Реал Сосьедада" будет вынужден пропустить последний матч группового этапа Лиги наций против Швейцарии, поэтому международный перерыв для него досрочно уже завершился. Кроме того, за "Фурию Роха" из-за повреждений тоже не сыграют Мартин Субименди и Алехандро Баэна.

Отметим, что поединок Испания - Швейцария состоится 18 ноября в 21:45 на стадионе "Тенерифе".