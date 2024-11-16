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Румынская федерация футбола разочарована поведением сборной Косово

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Без слов

Румынская федерация футбола разочарована поведением сборной Косово

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Румынская федерация футбола разочарована поведением сборной Косово после матча.

По словам представителей федерации, провокационный лозунг не применяли болельщики сборной Румынии. Поступок сборной Косово федерация расценила как неуважение.

"Важно подчеркнуть, что во время матча не было никаких расистских выкриков, а лозунг "Косово — это Сербия" не звучал ни разу.

Мы выражаем сожаление по поводу того, что футбольная команда решила покинуть поле и уйти в раздевалку всего за две минуты до финального свистка, учитывая, что результат был не в её пользу. Этот поступок демонстрирует неуважение к спорту и полное пренебрежение принципами честной игры", - указала федерация.

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Также представители заметили, что официальные лица сборной Румынии не участвовали в инциденте на послематчевой пресс-конференции. Федерация считает, что косовская делегация инициировала конфликт с румынскими журналистами.

К сожалению, поведение делегации Косово и особенно её игроков в Бухаресте служит примером того, "как не надо себя вести" в профессиональном спорте.

Мы ожидаем решения УЕФА по этому вопросу. Однако, учитывая отказ Косово завершить матч на поле и уход игроков в раздевалку без разрешения судьи, возможен только один исход, соответствующий принципам игры, - написали в федерации.

Матч Румыния – Косово был приостановлен на 90+3 минуте при счёте 0:0. Сборная Косово ушла с поля, услышав провокационные лозунги.

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Источник:
Федерация футбола Румынии
Опубликовал: Владислав Прийменко
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