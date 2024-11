Румынские журналисты показали раздевалку сборной Косово после матча. Видео

Румынские журналисты показали раздевалку сборной Косово после матча.

Журналист BBC и Guardian Эммануэль Росу показал видео с раздевалки гостей после матча с Румынией.

Футболисты гостей заказали пиццу и уехали, не убрав за собой.

This is how Kosovo's players left their locker room after the Nations League game vs Romania.

Kosovo walked off the pitch and abandoned the game.

The final whistle came 60 minutes after they ate the pizza

???? Digi Sport Romania pic.twitter.com/41VfoGWoce