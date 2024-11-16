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Румынские журналисты показали раздевалку сборной Косово после матча. Видео
Им бы поучиться у японцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Румынские журналисты показали раздевалку сборной Косово после матча.
Журналист BBC и Guardian Эммануэль Росу показал видео с раздевалки гостей после матча с Румынией.
Футболисты гостей заказали пиццу и уехали, не убрав за собой.
This is how Kosovo's players left their locker room after the Nations League game vs Romania.— Emanuel Roşu (@Emishor) November 16, 2024
Kosovo walked off the pitch and abandoned the game.
The final whistle came 60 minutes after they ate the pizza
???? Digi Sport Romania pic.twitter.com/41VfoGWoce
Матч "Румыния – Косово" был приостановлен на 90+3 минуте при счёте 0:0. Футболисты гостей ушли с поля, потому что услышали провокационные лозунги.
Федерация футбола Румынии опровергла информацию о кричалках со стороны болельщиков хозяев.
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