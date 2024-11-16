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Румынские журналисты показали раздевалку сборной Косово после матча. Видео

Лига наций УЕФА
Обновлено

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Румынские журналисты показали раздевалку сборной Косово после матча. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Румынские журналисты показали раздевалку сборной Косово после матча.

Журналист BBC и Guardian Эммануэль Росу показал видео с раздевалки гостей после матча с Румынией.

Футболисты гостей заказали пиццу и уехали, не убрав за собой.

Матч "Румыния – Косово" был приостановлен на 90+3 минуте при счёте 0:0. Футболисты гостей ушли с поля, потому что услышали провокационные лозунги.

Федерация футбола Румынии опровергла информацию о кричалках со стороны болельщиков хозяев.

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Лига Наций сборная Косово Национальная сборная Румынии
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1 голосов
Источник:
Emanuel Rosu
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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terber (ternopil)
16.11.2024 в 17:39
і що?я думав там понаригали,картон бумага ну трошки розлито по столі,якби поставили виликий мусорний ящик а не для 20-30 рил одне 5 літрове відерце думаю поінакшому було
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Комментарии 1
terber (ternopil)
16.11.2024 в 17:39
і що?я думав там понаригали,картон бумага ну трошки розлито по столі,якби поставили виликий мусорний ящик а не для 20-30 рил одне 5 літрове відерце думаю поінакшому було
Ответить
0
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