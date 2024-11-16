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Несмотря на сильный ливень в Батуми, матч Грузия - Украина должен начаться вовремя - организаторы. фото и видео со стадиона

Лига наций УЕФА
Обновлено

Решат судьи

Несмотря на сильный ливень в Батуми, матч Грузия - Украина должен начаться вовремя - организаторы. фото и видео со стадиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины сегодня может не сыграть с Грузией.

По словам журналиста Игоря Бурбаса, существует теоретическая вероятность переноса матча на воскресенье из-за погодных условий.

"Решение будут принимать непосредственно арбитры и делегат поединка, которые вскоре прибудут на арену и оценят состояние газона. Его только сейчас открыли от защитной пленки, но и она не спасает ситуацию", - сообщил Бурбас.

Telegram-канал ВЗБІРНА сообщил о погодных условиях в Батуми, где состоится матч.

"В Батуми весь день дождь, но работники стадиона накрыли газон специальным полотном, чтобы сохранить качество газона. Сейчас есть проблема только с участками возле угловых флажков", - сообщил источник.

Игорь Бурбас показал фото со стадиона.

Несмотря на сильный ливень в Батуми, матч Грузия - Украина должен начаться вовремя - организаторы. фото и видео со стадиона - изображение 1

Источники написали, что сборная готовится к выезду из отеля и будет ждать решения на стадионе.

Обновлено 17:23

Корреспондент "Суспільне Спорт" разговаривал с организаторами матча и сообщил, что матч несмотря на ливень начнется вовремя. Журналист показал видео со стадиона.

Встреча сборной Украины со сборной Грузии запланирована 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 18:12
Сегодня будет заливное.
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Комментарии 6
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 18:12
Сегодня будет заливное.
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0
0
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 18:09
А нормальный ещё стадик такой, крыша есть и всё такое...
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0
0
Karamba911 (Львів)
16.11.2024 в 17:31
Тепер грузини мають відмазку, під поразку;)
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0
2
lectmarqu (Пловдив)
16.11.2024 в 17:41
Як і СБУ
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0
0
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 18:10
СБУ не дремлет, товарищ.
 
0
0
oda1979 (Запорожье)
16.11.2024 в 17:26
Отличная погода!
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0
2

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