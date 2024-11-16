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Несмотря на сильный ливень в Батуми, матч Грузия - Украина должен начаться вовремя - организаторы. фото и видео со стадиона
Решат судьи
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины сегодня может не сыграть с Грузией.
По словам журналиста Игоря Бурбаса, существует теоретическая вероятность переноса матча на воскресенье из-за погодных условий.
"Решение будут принимать непосредственно арбитры и делегат поединка, которые вскоре прибудут на арену и оценят состояние газона. Его только сейчас открыли от защитной пленки, но и она не спасает ситуацию", - сообщил Бурбас.
Telegram-канал ВЗБІРНА сообщил о погодных условиях в Батуми, где состоится матч.
"В Батуми весь день дождь, но работники стадиона накрыли газон специальным полотном, чтобы сохранить качество газона. Сейчас есть проблема только с участками возле угловых флажков", - сообщил источник.
Игорь Бурбас показал фото со стадиона.
Источники написали, что сборная готовится к выезду из отеля и будет ждать решения на стадионе.
Обновлено 17:23
Корреспондент "Суспільне Спорт" разговаривал с организаторами матча и сообщил, что матч несмотря на ливень начнется вовремя. Журналист показал видео со стадиона.
Матч Грузія - Україна попри зливу в Батумі має розпочатися у запланований час.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 16, 2024
Відео - Суспільне Спорт pic.twitter.com/s57tG6vol9
Встреча сборной Украины со сборной Грузии запланирована 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.
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