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Матч при любой погоде?! Сборная Украины прибыла на стадион в Батуми

Лига наций УЕФА
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Матч при любой погоде?! Сборная Украины прибыла на стадион в Батуми

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сборная Украины прибыла на стадион в Батуми.

Источник ВЗБИРНА показал кадры прибытия национальной сборной на место проведения игры. Это сейчас особенно актуально в свете того, что перед игрой понеслись новости о возможном переносе матча из-за ливней в Батуми. Как видим, участники матча готовятся к игре.

Перед матчем сборная Украины занимает 4 место с 4 набранными очками. Сборная Грузии - на втором месте с 6-ю очками.

Матч Грузия – Украина начнётся в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте

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Источник:
https://t.me/vzbirna/12201
Опубликовал: Владислав Прийменко
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