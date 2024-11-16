Матч при любой погоде?! Сборная Украины прибыла на стадион в Батуми

Сборная Украины прибыла на стадион в Батуми.

Источник ВЗБИРНА показал кадры прибытия национальной сборной на место проведения игры. Это сейчас особенно актуально в свете того, что перед игрой понеслись новости о возможном переносе матча из-за ливней в Батуми. Как видим, участники матча готовятся к игре.

Перед матчем сборная Украины занимает 4 место с 4 набранными очками. Сборная Грузии - на втором месте с 6-ю очками.

Матч Грузия – Украина начнётся в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте