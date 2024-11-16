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Довбик - на месте. Сергей Ребров объявил стартовый состав сборной Украины

Лига наций УЕФА
Обновлено

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Довбик - на месте. Сергей Ребров объявил стартовый состав сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил стартовый состав на матч против сборной Грузии.

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На этот раз обошлось без неожиданностей от Реброва. Артем Довбик, относительно которого были сомнения, начнет матч против Грузии в основе. Напомним, что ранее было известно, что не сыграет Владислав Ванат.

Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Бражко - Мудрик, Судаков, Шапаренко, Зубков - Довбик.

Перед матчем сборная Украины занимает 4 место с 4 набранными очками. Сборная Грузии на втором месте с 6-ю очками.

Матч Грузия – Украина начнётся в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Ранее была информация о том, что матч мог не начаться вовремя из-за ливня в Батуми.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.11.2024 в 18:20
В основе из всех один Забарный + Трубин и с натяжкой Мудрик с Довбиком не вызывают вопросов. Остальные птенцы ахметов-суркисовской шоблы.
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Комментарии 9
oda1979 (Запорожье)
16.11.2024 в 18:20
В основе из всех один Забарный + Трубин и с натяжкой Мудрик с Довбиком не вызывают вопросов. Остальные птенцы ахметов-суркисовской шоблы.
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0
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rjhxb61@ukr.net (киев)
16.11.2024 в 18:01
Скоріше би звільнили Реброва та призначили іноземця, на кшталт француза Віллі Саньоля, теперішнього тренера грузин. Бо немає вже сил дивитись на хамовитого Реброва, від якого вже просто нудить! Від його "тренерства" на чолі збірної ригати хочеться!
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 18:04
Тогда болеем за грузин, шановный.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
16.11.2024 в 18:13
Болеть надо за Украину! И паравозом за смещение с должности слабенького тренера Реброва
 
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 18:23
Лучше в сраной и никому ненужной лиге наций немножко поболеть за грузин и албанцев, зато уже в отборе болеть за Украину, но с уже другим тренером во главе. Соображать надо, шановный.
 
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Matachorros (Chicago)
16.11.2024 в 17:53
Турбин и забарный норм, все остальное шлак.
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 18:03
Сам ты турбин.
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oda1979 (Запорожье)
16.11.2024 в 18:21
Алкаш, не приставай к людям.
 
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.11.2024 в 17:49
Потужно, головне, щоб забили більше за грузин
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