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Довбик - на месте. Сергей Ребров объявил стартовый состав сборной Украины
Выбор главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил стартовый состав на матч против сборной Грузии.
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На этот раз обошлось без неожиданностей от Реброва. Артем Довбик, относительно которого были сомнения, начнет матч против Грузии в основе. Напомним, что ранее было известно, что не сыграет Владислав Ванат.
Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Бражко - Мудрик, Судаков, Шапаренко, Зубков - Довбик.
Перед матчем сборная Украины занимает 4 место с 4 набранными очками. Сборная Грузии на втором месте с 6-ю очками.
Матч Грузия – Украина начнётся в 19:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Ранее была информация о том, что матч мог не начаться вовремя из-за ливня в Батуми.
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