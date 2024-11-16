  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией

Лига наций УЕФА

Но эта ничья уже ни на что не повлияет

Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Габале завершился матч 5-го тура Лиги наций в Дивизионе С. "Милли" нужна была победа, чтобы досрочно не вылететь в низшую лигу соревнований.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Упрекнуть хозяев в отсутствии желания невозможно – 15 ударов, владение мячом 70%, 19 стандартных положений. Но с реализацией не повезло, поэтому удалось набрать только один зачетный пункт.

Впервые Азербайджан не проиграл после прихода чемпиона Европы 2016 года. Также это первая сухая игра за период работы португальского специалиста. Эстонцы благодаря этому результату сохраняют прописку в дивизионе С.

По теме
yellow-arrow
Австрия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Из первых уст. В УАФ выступили с заявлением о возможности отмены матча сборной Украины. Видео
yellow-arrow
Пятый тур. Грузия - Украина. Текстовая трансляция матча Лиги наций
Фернанду Сантуш Национальная сборная Азербайджана Национальная сборная Эстонии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости