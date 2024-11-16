Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией

В Габале завершился матч 5-го тура Лиги наций в Дивизионе С. "Милли" нужна была победа, чтобы досрочно не вылететь в низшую лигу соревнований.

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Упрекнуть хозяев в отсутствии желания невозможно – 15 ударов, владение мячом 70%, 19 стандартных положений. Но с реализацией не повезло, поэтому удалось набрать только один зачетный пункт.

Впервые Азербайджан не проиграл после прихода чемпиона Европы 2016 года. Также это первая сухая игра за период работы португальского специалиста. Эстонцы благодаря этому результату сохраняют прописку в дивизионе С.