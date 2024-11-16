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Австрия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Австрия - Словения: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Австрия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Долгое время Украина конкурировала с Австрией за место в первой корзине при жеребьевке квалификации ЧМ-2026, но проиграла эту борьбу. Хотя Австрия еще на сто процентов не там, однако шансы на это – очень высоки. Примечательно, что судьба австрийцев пока больше зависит от результатов других команд.

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Но это не значит, что команда Ральфа Рангника будет играть кое-как против Словении. На кону – возможность выиграть группу и повыситься в дивизион А. У Словении – свои задачи. Будет интересно.

Матч Лиги наций состоится в воскресенье, 17-го ноября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Австрія - Словенія
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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