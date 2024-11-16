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Австрия - Словения. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Австрия - Словения: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Долгое время Украина конкурировала с Австрией за место в первой корзине при жеребьевке квалификации ЧМ-2026, но проиграла эту борьбу. Хотя Австрия еще на сто процентов не там, однако шансы на это – очень высоки. Примечательно, что судьба австрийцев пока больше зависит от результатов других команд.
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Но это не значит, что команда Ральфа Рангника будет играть кое-как против Словении. На кону – возможность выиграть группу и повыситься в дивизион А. У Словении – свои задачи. Будет интересно.
Матч Лиги наций состоится в воскресенье, 17-го ноября, в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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