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Израиль – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Момент истины для сине-белых

Израиль – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В квартете А2 в Будапеште встретятся последняя команда группы Израиль (1 балл) и Бельгия, опережающая соперника на 3 пункта. В первом круге "красные дьяволы" выиграли 3:1, поэтому сборной из Ближнего Востока понадобится победа с уверенным счетом, чтобы избежать прямого вылета в Дивизион В.

Номинальные хозяева пропустили 13 мячей – только Польша на этом этапе защищается еще хуже (14). Для коллектива из королевства виктория в очном поединке пока остается единственной в последних семи матчах.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция будет доступна на канале Megogo Football 2.

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Также предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. После финального свистка на сайте появится отчет о матче, а затем – обзор поединка.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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