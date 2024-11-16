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Израиль – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Момент истины для сине-белых
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В квартете А2 в Будапеште встретятся последняя команда группы Израиль (1 балл) и Бельгия, опережающая соперника на 3 пункта. В первом круге "красные дьяволы" выиграли 3:1, поэтому сборной из Ближнего Востока понадобится победа с уверенным счетом, чтобы избежать прямого вылета в Дивизион В.
Номинальные хозяева пропустили 13 мячей – только Польша на этом этапе защищается еще хуже (14). Для коллектива из королевства виктория в очном поединке пока остается единственной в последних семи матчах.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.
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Онлайн видеотрансляция будет доступна на канале Megogo Football 2.
Также предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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