Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Албания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
График топ-матчей
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Плавно заканчиваем с международными матчами и ныряем обратно в клубный футбол. Конечно же, на неделе главным поединком для нас станет встреча Украины и Албании, также свои матчи сыграют сборные U-19 и U-21. Дальше по стандартной программе: УПЛ, наши легионеры в АПЛ, "Жирона" Цыганкова, "Рома" Довбика и многое другое – по традиции выделяем для вас все самое интересное.
Понедельник, 18 ноября
Лига наций все еще здесь. На старте неделе будут интересные вывески. Например, Португалия едет в гости к хорватам, а Испания принимает Швейцарию. Рубка планируется в поединке Сербия – Дания, да и в матче Польша – Шотландия никто из футболистов не собирается убирать ноги.
- 21:45. Хорватия – Португалия. Лига наций, Дивизион A, группа 1. Megogo
- 21:45. Польша – Шотландия. Лига наций, Дивизион A, группа 1. Megogo
- 21:45. Сербия – Дания. Лига наций, Дивизион A, группа 4. Megogo
- 21:45. Испания – Швейцария. Лига наций, Дивизион A, группа 4. Megogo
- 21:45. Косово – Литва. Лига наций, Дивизион C, группа 2. Megogo
- 21:45. Румыния – Кипр. Лига наций, Дивизион C, группа 2. Megogo
- 21:45. Болгария – Беларусь. Лига наций, Дивизион C, группа 3. Megogo
- 21:45. Люксембург – Северная Ирландия. Лига наций, Дивизион C, группа 3. Megogo
- 21:45. Лихтенштейн – Сан-Марино. Лига наций, Дивизион D, группа 1. Megogo
Вторник, 19 ноября
Команда Мельгосы проведет еще один контрольный поединок, а вот коллективу Михайленко предстоит сразится за очки в квалификации на ЕВРО U-19. В Лиге наций же следим за главной командой страны, Украина сыграет с Албанией.
- 19:15. Италия U-21 – Украина U-21. Товарищеский матч. Суспільне Спорт
- 20:00. Нидерланды U-19 – Украина U-19. Отбор на ЕВРО U-19. YT-канал УАФ
- 21:45. Босния и Герцеговина – Нидерланды. Лига наций, Дивизион A, группа 3. Megogo
- 21:45. Венгрия – Германия. Лига наций, Дивизион A, группа 3. Megogo
- 21:45. Албания – Украина. Лига наций, Дивизион B, группа 1. Megogo
- 21:45. Чехия – Грузия. Лига наций, Дивизион B, группа 1. Megogo
- 21:45. Черногория – Турция. Лига наций, Дивизион B, группа 4. Megogo
- 21:45. Уэльс – Исландия. Лига наций, Дивизион B, группа 4. Megogo
- 21:45. Словакия – Эстония. Лига наций, Дивизион C, группа 1. Megogo
- 21:45. Швеция – Азербайджан. Лига наций, Дивизион C, группа 1. Megogo
- 21:45. Мальта – Андорра. Лига наций, Дивизион D, группа 2. Megogo
- 22:00. Боливия – Парагвай. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
Среда, 20 ноября
Ах да, южноамериканский отбор на чемпионат мира-2026. Начнется еще во вторник и плавно перетечет в ночь среды. До Аргентины еще есть шанс досидеть, а вот не уснуть к финальному свистку матча Бразилия – Уругвай будет еще той задачкой. Если все же уснете – не беда, уже утром на сайте UA-Футбол оперативно появится обзор поединка и видео голов.
- 01:00. Колумбия – Эквадор. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
- 02:00. Аргентина – Перу. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
- 02:00. Чили – Венесуэла. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
- 02:45. Бразилия – Уругвай. Отбор на ЧМ-2026. Megogo
Четверг, 21 ноября
Отдыхаем, футболисты возвращаются из сборных.
Пятница, 22 ноября
Привычный уик-энд с матчами чемпионатов разных стран стартует с поединка Украинской Премьер-лиги. Также будет что посмотреть любителям Лиги 1 и Бундеслиги.
- 18:00. "Карпаты" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ
- 20:00. "Монако" – "Брест". Лига 1. Megogo
- 21:30. "Бавария" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 22:00. "ПСЖ" – "Тулуза". Лига 1. Megogo
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Суббота, 23 ноября
"Челси" Мудрика занял первый слот в рамках игрового дня АПЛ. В перерыве матча "синих" уже можно будет переключаться на киевское "Динамо". Зинченко ждет в гости "Ноттингем", Забарный – "Брайтон", а Миколенко – Ярмолюка. Ближе к вечеру "Шахтер" продолжит решать свои задачи в чемпионате Украины, в Серии А "Милан" примет "Ювентус", а в АПЛ "Тоттенхэм" приедет на "Этихад" к "Манчестер Сити".
- 13:00. "Ворскла" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Лестер" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:00. "Валенсия" – "Бетис". Примера. Megogo
- 15:30. "Динамо" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 16:00. "Верона" – "Интер". Серия А. Megogo
- 16:30. "Байер" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия Д" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вольфсбург" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Арсенал" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Астон Вилла" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Борнмут" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Эвертон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Фулхэм" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Атлетико" – "Алавес". Примера. Megogo
- 18:00. "Ингулец" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Ланс" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Милан" – "Ювентус". Серия А. Megogo
- 19:30. "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Жирона" – "Эспаньол". Примера. Megogo
- 19:30. "Лас-Пальмас" – "Мальорка". Примера. Megogo
- 19:30. "Айнтрахт" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Парма" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 22:00. "Сельта" – "Барселона". Примера. Megogo
- 22:00. "Реймс" – "Лион". Лига 1. Megogo
- 22:45. "Бенфика" – "Эштрела Амадора". Кубок Португалии. Megogo
Воскресенье, 24 ноября
"Кривбасс" стремится забрать очки в матче с "Оболонью", "Александрии" зачетные пункты нужны в поединке против "Вереса", ну а вечером "Рух" встретится дома с "Левым берегом". Это что касается УПЛ. Также советуем обратить внимание на встречу "Наполи" и "Ромы" – Довбик едет в Неаполь.
- 13:00. "Оболонь" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:30. "Дженоа" – "Кальяри". Серия А. Megogo
- 15:00. "Осасуна" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 15:30. "Верес" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Саутгемптон" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Комо" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 16:00. "Торино" – "Монца". Серия А. Megogo
- 16:00. "Лилль" – "Ренн". Лига 1. Megogo
- 16:30. "Хольштайн" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:15. "Севилья" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
- 18:00. "Рух" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Нант" – "Гавр". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Ипсвич" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Боруссия М" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:00. "Наполи" – "Рома". Серия А. Megogo
- 19:30. "Леганес" – "Реал". Примера. Megogo
- 21:45. "Лацио" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 21:45. "Ницца" – "Страсбур". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Атлетик" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
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