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Лига Наций. Турция – Уэльс 0:0. Преимущество хозяев, а голов не было
Группа В4
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В турецком Кайсери встречались лидеры группы B4 сборные Турции и Уэльса.
Первый тайм прошёл под доминированием Турции – 12 ударов, три в створ и частое владение мячом. Гости не нанесли ни одного удара по воротам хозяев. Результат – ноль голов в первом тайме.
Во втором тайме Уэльс нанёс первый удар в створ, который Гюнок вытащил. Турция 10 раз пыталась ударить по воротам, но мяч летел мимо или был заблокирован.
Ничья 0:0. В турнирной таблице Турция на первом месте с 11-ю очками, Уэльс – на втором с 9-ю.
Лига Наций, 5 тур, группа B4
Турция – Уэльс 0:0
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