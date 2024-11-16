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Лига Наций. Турция – Уэльс 0:0. Преимущество хозяев, а голов не было

Лига наций УЕФА
Обновлено

Группа В4

Лига Наций. Турция – Уэльс 0:0. Преимущество хозяев, а голов не было

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В турецком Кайсери встречались лидеры группы B4 сборные Турции и Уэльса.

Первый тайм прошёл под доминированием Турции – 12 ударов, три в створ и частое владение мячом. Гости не нанесли ни одного удара по воротам хозяев. Результат – ноль голов в первом тайме.

Во втором тайме Уэльс нанёс первый удар в створ, который Гюнок вытащил. Турция 10 раз пыталась ударить по воротам, но мяч летел мимо или был заблокирован.

Ничья 0:0. В турнирной таблице Турция на первом месте с 11-ю очками, Уэльс – на втором с 9-ю.

Лига Наций, 5 тур, группа B4

Турция – Уэльс 0:0

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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