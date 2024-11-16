Лига Наций. Турция – Уэльс 0:0. Преимущество хозяев, а голов не было

В турецком Кайсери встречались лидеры группы B4 сборные Турции и Уэльса.

Первый тайм прошёл под доминированием Турции – 12 ударов, три в створ и частое владение мячом. Гости не нанесли ни одного удара по воротам хозяев. Результат – ноль голов в первом тайме.

Во втором тайме Уэльс нанёс первый удар в створ, который Гюнок вытащил. Турция 10 раз пыталась ударить по воротам, но мяч летел мимо или был заблокирован.

Ничья 0:0. В турнирной таблице Турция на первом месте с 11-ю очками, Уэльс – на втором с 9-ю.

Лига Наций, 5 тур, группа B4

Турция – Уэльс 0:0