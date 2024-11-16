Исландия продолжает борьбу за Дивизион А, Молдова выходит в Лигу С

В квартете В1 Исландия обыграла Черногорию в столице балканской команды (2:0). Хозяева открыли счет на экваторе первого тайма, но взятие ворот отменили из-за офсайда. У "викингов" сохраняются шансы на повышение в классе. Все решится в последнем туре в Кардиффе, поскольку теперь они отстают от Уэльса всего на два пункта.

Подгорица. Podgorica City Stadium

Черногория – Исландия 0:2

Голы: Оскарссон, 74, Йоханнессон, 89

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В группе D2 Молдова вырывает победу над Андоррой в княжестве. Гости выиграли заслуженно (удары 16-7, владение 64%). Украинские соседи возглавляют группу и выходят в Дивизион С.

Андорра-ла-Велья. Эстади Насьональ

Андорра – Молдова 0:1

Гол: Постолаки, 90+2

Следующие поединки в рамках соревнования сыграют во вторник.