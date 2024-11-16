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Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария
Возможно выйти только через плей-офф
Фото: УАФ
Закончился пятый матч сборной Украины в групповом раунде Лиги наций-2024/25. Команда Реброва сыграла вничью с Грузией, набрав свое пятое очко. Это последнее место таблицы после пяти туров даже без учета результата матча между Албанией и Чехией (начнется в 21:45).
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Грузия
|5
|2
|1
|2
|6-4
|7
|2
|Чехия
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|3
|Албания
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|4
|Украина
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Информация актуальна до финального результата матча Албания - Чехия.
Шансов на первое место и прямой промоушн уже нет. Ни при каких обстоятельствах Украина не финиширует первой в группе. Это означает, что повыситься в классе мы можем только через плей-офф.
Второе место возможно независимо от результата сегодняшнего матча Албания - Чехия. Но есть более сложный и более простой сценарии.
Более сложный. Если Албания сегодня победит Чехию, то в последнем туре нам нужно победить Албанию и дождаться ничьей между Чехией и Грузией (также будет иметь значение счет, с которым Украина должна победить Албанию).
Более простой. Если Чехия сегодня победит Албанию или будет ничья, тогда нам в последнем туре нужно победить Албанию и надеяться, что Грузия не победит Чехию.
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