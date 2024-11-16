Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария

Закончился пятый матч сборной Украины в групповом раунде Лиги наций-2024/25. Команда Реброва сыграла вничью с Грузией, набрав свое пятое очко. Это последнее место таблицы после пяти туров даже без учета результата матча между Албанией и Чехией (начнется в 21:45).

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Грузия 5 2 1 2 6-4 7 2 Чехия 4 2 1 1 7-7 7 3 Албания 4 2 0 2 3-4 6 4 Украина 5 1 2 2 6-7 5

Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Информация актуальна до финального результата матча Албания - Чехия.

Шансов на первое место и прямой промоушн уже нет. Ни при каких обстоятельствах Украина не финиширует первой в группе. Это означает, что повыситься в классе мы можем только через плей-офф.

Второе место возможно независимо от результата сегодняшнего матча Албания - Чехия. Но есть более сложный и более простой сценарии.

Более сложный . Если Албания сегодня победит Чехию, то в последнем туре нам нужно победить Албанию и дождаться ничьей между Чехией и Грузией (также будет иметь значение счет, с которым Украина должна победить Албанию).