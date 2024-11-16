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Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария

Лига наций УЕФА
Обновлено

Возможно выйти только через плей-офф

Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария

Фото: УАФ

Новина українською

Закончился пятый матч сборной Украины в групповом раунде Лиги наций-2024/25. Команда Реброва сыграла вничью с Грузией, набрав свое пятое очко. Это последнее место таблицы после пяти туров даже без учета результата матча между Албанией и Чехией (начнется в 21:45).

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Грузия Грузия 5 2 1 2 6-4 7
2 Чехия Чехия 4 2 1 1 7-7 7
3 Албания Албания 4 2 0 2 3-4 6
4 Украина Украина 5 1 2 2 6-7 5

Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Информация актуальна до финального результата матча Албания - Чехия.

Шансов на первое место и прямой промоушн уже нет. Ни при каких обстоятельствах Украина не финиширует первой в группе. Это означает, что повыситься в классе мы можем только через плей-офф.

Второе место возможно независимо от результата сегодняшнего матча Албания - Чехия. Но есть более сложный и более простой сценарии.

Более сложный. Если Албания сегодня победит Чехию, то в последнем туре нам нужно победить Албанию и дождаться ничьей между Чехией и Грузией (также будет иметь значение счет, с которым Украина должна победить Албанию).

Более простой. Если Чехия сегодня победит Албанию или будет ничья, тогда нам в последнем туре нужно победить Албанию и надеяться, что Грузия не победит Чехию.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:38
Вболіваємо за братів чехів сьогодні..
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
16.11.2024 в 21:38
Вболіваємо за братів чехів сьогодні..
Ответить
0
0

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