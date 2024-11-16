Лига наций. Нидерланды - Венгрия 4:0. С разгромом в четвертьфинал

Лига Наций. A3. 5-й тур

16 ноября. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Нидерланды - Венгрия 4:0

Голы: Вехгорст 21 (пен.), Гакпо 45+12 (пен.), Дюмфрис 64, Копмейнерс 86

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, ван Геке, ван Дейк, Ю. Тимбер – Рейндерс, Гравенберх (Виффер 79), де Йонг – Мален (Фримпонг 84), Гакпо (Ланг 79), Вегхорст

Венгрия: Дибуш – Дардаи, Балог, Орбан – Ж. Надь, Него (Гера 75), Шефер (А. Надь 75), Никишер - Собослаи, Саллаи (Чобот 80) – Варга (Сабо 60)

Предупреждения: Ю. Тимбер 61 - Орбан 6, Дардай 55

Сразу после розыгрыша мяча посредине поля венгры бросились в атаку - настолько мощный был настрой подопечных гостей. Нидерланды к такому давлению оказались явно готовы, и были близки к тому, чтобы уже в начале встречи оказаться в роли отстающих. В частности, наилучший шанс упустил Никишер, пробив выше ворот с убойной позиции.

Вскоре игра была остановлена. Серьезные проблемы со здоровьем возникли у одного из помощников Марко Росси. Как оказалось позже, им оказался известный в прошлом футболист Салаи. Спустя 10-15 минут Адама увели с поля в сопровождении медицинской бригады, а матч возобновили.

Причем, возобновили с пенальти в ворота Венгрии, так как до этого эпизода рукой в своей штрафной сыграл Никишер. Хладнокровно одиннадцатиметровый реализовал Вегхорст.





Далее команды создали два идентичных момента. У венгров не сумел удачно замкнуть навес Варга, у нидерландцев - Рейндерс. В обоих случаях шикарно сыграли голкиперы.

До конца первого тайма "оранжевым" удалось развить преимущество. Надь сфолил на Малене в своей штрафной, и арбитр назначил второй пенальти, который на сей раз реализовал Гакпо.

На 50-й минуте дубль чуть не оформил Вегхорст. Ваут классным кручёным ударом зарядил издали в перекладину.

Учитывая дальнейшее развитие событий, стало понятно, что своего Нидерланды явно сегодня не упустят. Во второй половине поединка "волшебным мадярам" с огромным трудом удавалось преодолеть хотя бы половину поля.

Как следствие - был забит и третий гол. Навес Гакпо с левого фланга успешно замкнул Дюмфрис.





Похожий мяч чуть не влетел в ворота гостей на 77-й минуте, однако Мален был менее точен, чем Дюмфрис, и попал в штангу.

Придали второе дыхание нидерландцам вышедшие на замену Фримпонг, Ланг и Копмейнерс. Последний даже успел отличиться результативным ударом, пробив точно в девятку после навеса все того же Дюмфриса.

До финального свистка команды обменялись полумоментами, но итоговый счет на табло не изменился.

Таким образом, Нидерланды вышли в четвертьфинал Лиги наций, а Венгрия, в свою очередь, завершит групповой этап на третьей строчке.