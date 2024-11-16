Матч Лиги Наций Нидерланды - Венгрия приостанавливали на 10 минут. Известна причина. Видео

Матч Лиги Наций Нидерланды - Венгрия приостанавливали на 10 минут.

На 7-й минуте матча между Нидерландами и Венгрией игроки и арбитр поединка увидели, что на скамейке запасных сборной Венгрии человеку стало плохо.

На кадрах было видно как у человека начались приступы. Сразу позвали медиков скорой помощи и окружили пострадавшего.

Матч Нідерланди - Угорщина арбітри призупиняли на 10 хвилин. На лавці запасних гостей у людини стався приступ. pic.twitter.com/16nYEn4p6O — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 16, 2024

Из-за этого матч приостановили на 10 минут.

Сейчас матч между сборными Нидерландов и Венгрии продолжается. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.