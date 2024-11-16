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Матч Лиги Наций Нидерланды - Венгрия приостанавливали на 10 минут. Известна причина. Видео
Здоровья
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Лиги Наций Нидерланды - Венгрия приостанавливали на 10 минут.
На 7-й минуте матча между Нидерландами и Венгрией игроки и арбитр поединка увидели, что на скамейке запасных сборной Венгрии человеку стало плохо.
На кадрах было видно как у человека начались приступы. Сразу позвали медиков скорой помощи и окружили пострадавшего.
Матч Нідерланди - Угорщина арбітри призупиняли на 10 хвилин. На лавці запасних гостей у людини стався приступ. pic.twitter.com/16nYEn4p6O— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 16, 2024
Из-за этого матч приостановили на 10 минут.
Сейчас матч между сборными Нидерландов и Венгрии продолжается. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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