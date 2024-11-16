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Матч Лиги Наций Нидерланды - Венгрия приостанавливали на 10 минут. Известна причина. Видео

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Здоровья

Матч Лиги Наций Нидерланды - Венгрия приостанавливали на 10 минут. Известна причина. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч Лиги Наций Нидерланды - Венгрия приостанавливали на 10 минут.

На 7-й минуте матча между Нидерландами и Венгрией игроки и арбитр поединка увидели, что на скамейке запасных сборной Венгрии человеку стало плохо.

На кадрах было видно как у человека начались приступы. Сразу позвали медиков скорой помощи и окружили пострадавшего.

Из-за этого матч приостановили на 10 минут.

Сейчас матч между сборными Нидерландов и Венгрии продолжается. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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