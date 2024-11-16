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Лига Наций. Андорра – Молдова 0:1. Видео гола и обзор матча
Группа D2
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Молдова стала ближе к повышению в дивизион С.
В первом тайме равная статистика. У сборных по 4 удара, по 2 в створ. Лишь Молдова дважды ударила мимо, а один из ударов Андорры был заблокирован. Команды ушли на перерыв без голов.
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Во втором тайме наблюдалось превосходство Молдовы. 12 ударов нанесли гости. Один из четырёх ударов на 90+2 минуте стал голом.
Таким образом, Молдова стала ближе к выходу в дивизион C. В 4-х играх сборная набрала 9 баллов. Андорра ещё не забивала и не набрала очков.
Лига Наций. 5-й тур. Группа D2
Андорра – Молдова 0:1
Гол: Постолаки (90+2)
Видеообзор матча:
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