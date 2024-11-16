Лига наций. Германия – Босния и Герцеговина 7:0. Избиение во Фрайбурге

Лига наций, группа А3. 5-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Германия – Босния и Герцеговина 7:0

Голы: Мусиала 2, Кляйндинст 23, 79, Хавертц 37, Виртц 50, 57, Сане 66

Бундестим гарантировал себе первенство в группе А3, триумфально добыв 4-ю победу в 5-ти турах. Во второй раз от Германии досталось Боснии и Герцеговине, которая досрочно вылетела из элиты Лиги наций. Учитывая перфомансы подопечных Сергея Барбареса, они эту новость должны принять с облегчением.

В октябре в Зенице боснийцы тоже полностью провалили игру с Германией. Даже против резервного состава Бундестим пропустил 5 раз, но 3 минимальных офсайда позволили обойтись двумя пропущенными (1:2). Сегодня же Германия играла дома, а возвращение Мусиалы и Хавертца в сравнении с той встречей сделали разрыв между командами неприличным.

Постоянные комбинации трех номинальных десяток в опорной зоне Боснии стал одним из главных лейтмотивов в поединке. Лидер Бундеслиги по интенсивным рывкам Виртц, прессинг-машина Артеты Хавертц при поддержке партнеров не давали сопернику ни единой минуты передышки до того момента, как счет стал совсем уж неприличным.

Прессинг был крайне агрессивным, а гости еще и подставлялись под проблемы – голкипер Василь не мог стабильно добить до центра, а каждая вторая попытка коротких розыгрышей гостей заканчивалась встречной атакой. Плюс Барбарес отказался от Джеко, понимания, что ветеран банально не будет успевать за игрой. Но и отсутствие таргетмена по такой игре вообще оставило его команду без элементарной контригры.

Забивали немцы в этом матче на любой вкус. Мусиала уже на 2-й минуте открыл счет после подачи Киммиха с фланга. Отметим, что для хрупкого Джамала это 4-й гол головой в сезоне. Куда менее изящно через 20 минут дебютным отметился за сборную Тим Кляйндинст. Германия зажала гостей в свою штрафную, Андрих на подборе пробивал с линии штрафной, а в ворота подправил Кляйндинст.

До разгрома довел еще до перерыва Хавертц. Василь ударом от ворот нормально не добил до центра поля, Андрих в одно касание начал быструю атаку, и из-за разбитой Бичакчичем офсайдной ловушки на ассист Виртц были готовы откликаться сразу три игрока Бундестим. Партнеров по атаке опередил Хавертц. После перерыва к празднику присоединился Виртц. Сначала красивым ударом положил со штрафного, а затем замкнул с метра прострел Хавертца после того, как Босния потеряла мяч в своей штрафной.

Похожим на третий стал мяч Сане, едва вышедшего с лавки. Опять Василь неудачно выбил и нарвался на контратаку. А затем еще и не выручил при не самом уверенном финишинге вингера. Затем свой дубль нашел и Кляйндинст, уже в классической для себя манере – замкнул на дальней подачу Рюдигера. В концовке за достоинство Боснии было совсем страшно. Немцы так куражились, что мешали забить друг другу. Так удар Гросса по пустому углу заблокировал в подкате Гнабри.

7:0. Вот что бывает, когда в футболе сборных работают топ-коучи. И когда в элиту врываются команды уровня нынешней Боснии и Герцеговины. Манншафт были эффективны во всех фазах игры, имея качественный план даже без мяча. Были крутые заготовки на стандартах, как вот гол Виртца со штрафного с ложной стенкой. Босния же так и не поняла, как обороняться против перегрузов центра и как затыкать перманентные дыры в полуфлангах.

Германия: Бауманн – Миттельштедт (Хенрикс, 58), Та, Рюдигер, Киммих (Кох, 73) – Гросс, Андрих (Нмеча, 58) – Мусиала (Сане, 58), Хавертц, Виртц (Гнабри, 58) – Кляйндинст

Босния и Герцеговина: Василь – Бурнич, Омерович, Мухаремович, Бичакчич, Баришич – Тахирович (Башич, 63), Шуньич (Хусейнбашич, 74), Гигович (Байрактаревич, 62) – Демирович (Хайрадинович, 85), Куленович (Баждар, 63)