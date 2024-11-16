Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норвегия – Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч состоится 17 ноября в 19:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем матче группы B3 встретятся Норвегия и Казахстан.
Сборная Норвегии набрала в турнирной таблице 10 очков. Столько же и у сборной Австрии. Хозяева готовы победить в группе и подняться в дивизион А.
Для Казахстана – формальный матч. Сборная понижается в дивизион С и уже ничего не изменить. Но они могут постараться громко хлопнуть дверью и помочь конкурентам Норвегии.
Стартовый свисток прозвучит 17 ноября в 19:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Прямая трансляция – на Megogo Футбол 3
Популярное сейчас
- Лига наций. Грузия - Украина 1:1. Футбол - простая штука, это мы сложные
- Ребров заменил Довбика. Известна причина
- Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Лига наций. Поражение белорусов, победа Болгарии и прерванный матч Румынии с Косово
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой