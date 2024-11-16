Норвегия – Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В последнем матче группы B3 встретятся Норвегия и Казахстан.

Сборная Норвегии набрала в турнирной таблице 10 очков. Столько же и у сборной Австрии. Хозяева готовы победить в группе и подняться в дивизион А.

Для Казахстана – формальный матч. Сборная понижается в дивизион С и уже ничего не изменить. Но они могут постараться громко хлопнуть дверью и помочь конкурентам Норвегии.

Стартовый свисток прозвучит 17 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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