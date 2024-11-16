Финляндия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В последнем матче группы B2 встретятся Финляндия и Греция.

У сборной Греции равное количество очков со сборной Англии. В матче против Финляндии команде Греции не на кого рассчитывать кроме себя, и они готовы это показать. К тому же на кону выход в дивизион А.

Сборная Финляндии уже опустилась в дивизион С и проведёт формальный матч. К тому же Финляндия забивает и постарается порадовать своих болельщиков.

Стартовый свисток прозвучит 17 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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