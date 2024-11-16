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Финляндия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Матч состоится 17 ноября в 19:00 по киевскому времени

Финляндия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В последнем матче группы B2 встретятся Финляндия и Греция.

У сборной Греции равное количество очков со сборной Англии. В матче против Финляндии команде Греции не на кого рассчитывать кроме себя, и они готовы это показать. К тому же на кону выход в дивизион А.

Сборная Финляндии уже опустилась в дивизион С и проведёт формальный матч. К тому же Финляндия забивает и постарается порадовать своих болельщиков.

Стартовый свисток прозвучит 17 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция – на Megogo Футбол 4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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