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Финляндия – Греция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч состоится 17 ноября в 19:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем матче группы B2 встретятся Финляндия и Греция.
У сборной Греции равное количество очков со сборной Англии. В матче против Финляндии команде Греции не на кого рассчитывать кроме себя, и они готовы это показать. К тому же на кону выход в дивизион А.
Сборная Финляндии уже опустилась в дивизион С и проведёт формальный матч. К тому же Финляндия забивает и постарается порадовать своих болельщиков.
Стартовый свисток прозвучит 17 ноября в 19:00 по киевскому времени.
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Прямая трансляция – на Megogo Футбол 4.
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