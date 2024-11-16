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Италия — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Встреча футбольных тяжеловесов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto
Италия перед последним туром опережает Францию на три очка, и чтоб выиграть группу "Ле Бле" нужно побеждать в Милане с разницей хотя бы в два гола.
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Реально ли это? Очень сомнительно. В прошлом туре французы даже Израилю забить не сумели (0:0). У команды все еще хватает звезд, но Гризманн закончил со сборной, Мбаппе не вызван из-за скандалов — и общее качество атаки просело.
Тем временем Италия Лучано Спаллетти очень прибавила после Евро-2024, играет стабильно, слаженно. Особенно ромб в полузащите симпатичен.
Если не остановить циркуляцию мячу в ногах Тонали, Бареллы, Пеллегрини, Фраттези и компании — пропустишь много, это факт.
Удастся ли Франции навязать итальянским реджистам свой футбол и все же добыть положительный результат — узнаем в воскресенье, 17 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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