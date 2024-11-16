  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Италия — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Встреча футбольных тяжеловесов

Италия — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Италия перед последним туром опережает Францию на три очка, и чтоб выиграть группу "Ле Бле" нужно побеждать в Милане с разницей хотя бы в два гола.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Реально ли это? Очень сомнительно. В прошлом туре французы даже Израилю забить не сумели (0:0). У команды все еще хватает звезд, но Гризманн закончил со сборной, Мбаппе не вызван из-за скандалов — и общее качество атаки просело.

Тем временем Италия Лучано Спаллетти очень прибавила после Евро-2024, играет стабильно, слаженно. Особенно ромб в полузащите симпатичен.

Если не остановить циркуляцию мячу в ногах Тонали, Бареллы, Пеллегрини, Фраттези и компании — пропустишь много, это факт.

Favbet
2,79
3,25
2,68
Узнать больше

Удастся ли Франции навязать итальянским реджистам свой футбол и все же добыть положительный результат — узнаем в воскресенье, 17 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Ліги націй Італія - Франція
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Норвегия – Казахстан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Италия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 17.11.2024
yellow-arrow
Лига Наций. Андорра – Молдова 0:1. Видео гола и обзор матча
Национальная сборная Франции Национальная сборная Италии Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости