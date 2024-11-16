Италия — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Италия перед последним туром опережает Францию на три очка, и чтоб выиграть группу "Ле Бле" нужно побеждать в Милане с разницей хотя бы в два гола.

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Реально ли это? Очень сомнительно. В прошлом туре французы даже Израилю забить не сумели (0:0). У команды все еще хватает звезд, но Гризманн закончил со сборной, Мбаппе не вызван из-за скандалов — и общее качество атаки просело.

Тем временем Италия Лучано Спаллетти очень прибавила после Евро-2024, играет стабильно, слаженно. Особенно ромб в полузащите симпатичен.

Если не остановить циркуляцию мячу в ногах Тонали, Бареллы, Пеллегрини, Фраттези и компании — пропустишь много, это факт.

Удастся ли Франции навязать итальянским реджистам свой футбол и все же добыть положительный результат — узнаем в воскресенье , 17 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

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