Лига наций. Швеция - Словакия 2:1. Декереш и Исак обеспечили команде первое место группы

Может ли рядовой футбольный фанат выбрать себе на вечер для просмотра матч между сборными, выступающими в Лиге С Лиги Наций? На первый взгляд, ответ очевиден, но, если посмотреть на вывеску матча Швеция - Словакия, то не сразу можно поверить, что эти команды выступают в таком откровенно низком дивизионе. Уровень исполнителей и статус команд явно говорит о том, что эти коллективы не должны мериться силами с условной Эстонией (без всякого неуважения к этой балтийской стране - речь исключительно об уровне футбольного мастерства). Эту несправедливость шведы и словаки, само собой, хотели бы исправить уже в этом розыгрыше Лиги Наций, поэтому серьезно зарубились между собой за первую строчку квартета. Именно первое место позволяет подняться в дивизион В напрямую - без стыков.

Кроме хорошего уровня игроков обеих сборных, мы имели еще одну предпосылку для того, чтобы увидеть интересный и яркий футбол в этом поединке. Дело в том, что, хотя команды и имели перед игрой по десять зачетных баллов, но именно хозяева были лидерами группы, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Вот почему было очевидно, что словаки не будут отсиживаться в обороне - их устраивала только победа, чтобы обеспечить себе турнирное преимущество перед последним туром. Ну а шведы играли дома, поэтому тоже не могли позволить себе пассивность.

Так и случилось, оба коллектива начали матч на максимальных скоростях. Такой темп игры уже на первых минутах принес плоды сборной Швеции. Словацкие защитники не очень удачно сыграли, находясь в высокой позиции, что позволило Виктору Декерешу выйти один на один с вратарем соперника и открыть счет. Нельзя не отметить и классный голевой пас Исака.

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После этого мяча хозяева попытались успокоить темп, но, в то же время, не позволяли словакам полностью контролировать ход игры. Однако это не помогло скандинавам удержать преимущество. Уже на 19 минуте гости сравняли счет: шведские защитники не смогли далеко выбить мяч после подачи с фланга, чем очень удачно воспользовался Давид Ганцко. Левый защитник гостей не спешил занять свою позицию после разыгранного углового, что оказалось правильным решением. У него вышел классный удар в дальний угол - без шансов для Юханссона.

Нельзя сказать, что Швеция как-то по-особенному отреагировала на пропущенный мяч. Как я уже говорил выше, ничья их полностью удовлетворяла, а вот словаки, вероятно, взяли небольшую паузу, чтобы через определенный промежуток времени снова поднять темп в поисках второго гола.

Но, к сожалению, в первом тайме мы уже не увидели тех крутых скоростей, как в начале поединка. Причиной этому стало очень большое количество пауз в игре. Особенно из-за травм футболистов. Сразу два игрока не смогли доиграть первую половину: Линделеф у шведов и Вавро у словаков. Большое количество стыков и силовой борьбы привели не только к двум вынужденным заменам, но и к трем желтым карточкам, 16 фолам и аж семи добавленным минутам.

Само собой, такое количество пауз в игре негативно повлияло на темп матча, поэтому концовка первой половины не порадовала нас какими-то интересными моментами. Команды ушли на перерыв при ничейном счете, оставляя себе шансы на выполнение собственных турнирных задач.

Куда интереснее стало в тайме номер два, ведь тренерский штаб хозяев, вероятно, решил удивить гостей, поэтому уже с первых минут скандинавы включили высокий прессинг и начали активно создавать моменты. Такая динамика дала свои плоды уже на 48 минуте: у шведов снова сработала звездная связка нападающих Исак - Декереш, но на этот раз они поменялись ролями - первый забил, а второй ассистировал.

Подопечные Томассона сделали выводы из первого тайма, поэтому не убавили своего напора и продолжили действовать первым номером. Это вылилось в несколько полу моментов, но без явной остроты. Вспомнить можно разве промах Семи из очень выгодной позиции. Однако у гостей не было и таких возможностей. Для них второй пропущенный мяч стал настолько сильной неожиданностью, что они так и не смогли прийти в себя. В первом тайме были хотя бы интересные попытки контратакующей игры, а во втором - ничего.

Шведы контролировали ход матча вплоть до его завершения, с каждой минутой вера словаков в то, что они смогут не просто вырвать ничью, но и забить дважды, исчезала все сильнее, а затем они вообще сдались, приняв поражение. Удаление капитана Шкриньяра в дополнительное время подтверждает отчаяние гостей.

Такой результат вывел скандинавов на чистое первое место в группе и гарантировал им возвращение в Лигу В, что является вполне закономерным результатом. А что касается Словакии, то они теперь будут играть стыковые матчи, где также попытаются завоевать себе повышение в классе.

Лига наций. 5 тур

16.11.2024. Сульна

Главный арбитр: Николай Балакин (Украина)

Швеция - Словакия 2:1

Швеция: Юханссон, Линделеф (Старфельт 26), Гин, Гудмундссон, Элиассон (Гольм 75), Аяри (Карлстрем 75), Кулусевски, Юнссон, Сема, Дёкереш, Исак

Словакия: Дубравка, Дёмбер, Вавро (Оберт 41), Шкриньяр, Ганцко, Дуда (Риго 67), Лоботка, Бенеш (Беро 57), Дюриш (Шранц 57), Стрелец, Суслов

Предупреждения: Гин 15, Гудмундссон 28, Гольм 88 - Дубравка 45+2, Беро 60, Шкриньяр 69, 90

Удаления: Шкриньяр 90

Голы: Декереш 3, Исак 48 - Ганцко 19