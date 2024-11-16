Лига Наций. Албания – Чехия 0:0. Нули в пользу Украины

Украинских болельщиков этот матч интересовал с точки зрения перспектив сборной Украины в Лиге Наций. После ничьей с грузинами Украина осталась на последнем месте и потеряла даже теоретические шансы занять первое место в группе. От результата этого матча зависели дальнейшие расклады в нашей группе перед последним туром.

Накануне матча у обеих команд были кадровые проблемы. Албанцы потеряли главного бомбардира – Рэя Маная и опытных защитников Мараша Кубуллу и Берата Джимсити. Чехия тоже испытывала проблемы в защите: Мартин Витик и Ладислав Крейчи травмированы.

С первых минут чехи взяли мяч под свой контроль и начали методично расшатывать оборону соперника. Не за горами был и первый опасный момент в матче – Вацлав Емелка запирал головой подачу с углового, однако круглый попал в перекладину. Буквально сразу тоже в перекладину ударом издали попал Лукаш Червь. Также с дальней дистанции пробивал Лукаш Провод, однако круглый пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки. За первые 30 минут чехи владели мячом 76% времени, буквально не замечая соперника.

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Во второй половине первого тайма хозяева пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. Но первый свой момент албанцы создали только в конце тайма. Это Казим Лачи запер прострел ударом головой в направлении правой стойки, однако Матей Коварж выполнил эффектный сейв. Первый тайм так и закончился безголевой ничьей.

Второй тайм по игре был уже совершенно ровным. В начале бдительность Стракоши проверил пробивший с далекого расстояния Вацлав Черны, однако удар не нес для голкипера особой опасности. Албанцы ответили ударами Туци и Лачи. Если с первым легко справился Коварж, второй заблокировали защитники гостей.

Чем дальше, тем меньше опасных моментов создавали команды. Лишь в конце матча Кристиан Асллани сыграл на добивании на грани штрафной, но отправил мяч высоко над перекладиной. Показалось, что ничейный счет устраивал обе команды, ведь они шли в атаку без огонька в глазах.

Ничья в этом матче выгодна Украине. Нам обязательно нужно побеждать в последнем туре на выезде албанцев, чтобы не вылететь в дивизион С. Дальнейшие расписания в группе будут зависеть также от параллельного матча нашего квартета, в котором Чехия примет Грузию. Поэтому Украина может как занять последнее место, так и второе или третье, которые, соответственно, позволят команде бороться за плей-офф дивизиона А или В.

Лига Наций. Лига В. Группа 1, пятый тур

Стадион: "Кадир Хас" (Кайсери)

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Албания – Чехия 0:0

Албания: Стракоша – Балью, Исмайли, Айети, Митай – Рамадани, Аслани – Асани (Сефери, 30), Лачи (Абраши, 84), Байрами (Мучи, 72) – Туци (Узуни, 84)

Чехия: Коварж – Боржил, Холеш, Емелка, Цоуфал – Червь, Соучек – Провод (Лингр, 83), Шульц (Кухта, 83), Черны (Гложек, 64) – Хоры (Климент, 64)

Предупреждения: Соучек, 14, Хоры, 55, Абраши, 90+2