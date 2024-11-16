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Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром

Лига наций УЕФА
Обновлено

Все решится 19 ноября

Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Тиране Албания и Чехия не определили сильнейшего (0:0). Матч был равный, только во владении мячом гости имели преимущество (57%).

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Гости сохраняют первую позицию в квартете B1. "Орлы" делят вторую строчку с грузинами. Соперники обменялись минимальными победами со счетом 1:0, но у "крестоносцев" положительная разница забитых и пропущенных, поэтому они на втором месте.

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Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром - изображение 1

В последнем туре, который сыграют во вторник, Чехия будет принимать Грузию, а "орлы" снова проведут домашний поединок – теперь уже против Украины.

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Национальная сборная Украины Национальная сборная Албании Национальная сборная Грузии Национальная сборная Чехии
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
17.11.2024 в 00:56
Віримо в нашу збірну і чехів. Албанія слабка команда, і при правильному підході їх можуть спокійно обіграти.
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Комментарии 2
CVK1993 (Рівне)
17.11.2024 в 00:56
Віримо в нашу збірну і чехів. Албанія слабка команда, і при правильному підході їх можуть спокійно обіграти.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
17.11.2024 в 00:08
мы опять за бортом
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0
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