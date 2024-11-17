Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы

Ничья с большим привкусом неудачи. Вот таким образом мы встретили результат матча, в котором сборная Украины не смогла победить Грузию и теперь не имеет шансов выйти из группы с первого места. Конечно, остаются шансы на второе место и плей-офф за выход в дивизион А, поэтому последняя игра с Албанией остается очень важной в контексте борьбы в этом турнире.

Но сегодня не о предстоящей игре, сегодня мы подробно обсудим то, как подопечным Сергея Реброва все же не удалось одолеть Грузию, хотя на последних минутах они были очень к этому близки. Причем обсуждать мы будем все это именно с точки зрения грузинской прессы, которая, уже классически, совсем по-другому воспринимает как игру, так и результат. Что же написали об этой игре наши коллеги из Грузии? Будем подробно разбираться!

"Шансы на первое место еще есть — Микаутадзе спас команду от поражения", — с таким заголовком вышло издание Europop. Что касается самой игры, то журналисты не смогли пройти мимо погодных условий: "В дождливом Батуми против нас все было уже с самого начала: погода, ошибка в центре и автогол... худшего старта трудно представить. К счастью, во втором тайме команда смогла сравнять счет и сохранить собственные шансы на первое место, что стало заслугой великолепной игры Кварацхелии, прекрасного гола от Микаутадзе и героической игры Мамардашвили".

Главным героем в составе Украины они видят именно Михаила Мудрика, который был признан "Львом матча": "На 7 минуте потеря мяча от Кочорашвили привела к контратаке и голевой передаче от Мудрика на автогол в акробатическом стиле. Причем на этом активность вингера Челси не закончилась, на 36-й минуте Мудрик слишком быстро пробил по воротам, но в последний момент команду спас Мамардашвили".

Далее они отметили неплохой момент, в котором Хвича Кварацхелия пробил в перекладину ворот, конечно вспомнили о собственном голе, где на добивании удачно сыграл Микаутадзе, а по контратаке от Украины на последних минутах мы увидели лишь очень сухое и короткое итоговое описание: "На последних секундах мы увидели острую контратаку от украинцев, впрочем Мамардашвили отбил два удара подряд". На этом все.

Что касается описания от World Sport, то там заголовок также получился прозаическим: "Гол Микаутадзе помог Грузии не проиграть Украине". О справедливости такого итога там уверенно пишут, что результат по игре и ни одна из команд не наиграла на победу. Относительно самой игры в статье пишут следующее: "Неожиданный гол на первых минутах плохо повлиял на команду Вилли Саньйоля. Сборной Грузии было очень трудно действовать быстро, игре не хватало интенсивности, украинцы опасно и очень опасно вылетали в контратаки".

В материале также очень активно выделяли Михаила Мудрика, несколько моментов у хозяев в первом тайме, а затем и заговорили о второй половине встречи: "Во втором тайме Грузия имела преимущество, играла лучше и заслужила свой забитый гол, который был забит на 76-й минуте". Далее они отметили, что Грузия хотела забивать победный гол и активно пыталась это сделать, но и об опасной контратаке от Украины на последних минутах также вспомнили: "Мамардашвили выполнил два ключевых сейва в компенсированное арбитром время, сначала отразив удар Гуцуляка, а затем и добивание от Назаренко. Итоговые 1:1".

"Зрелищный матч в Батуми: сборная Грузии сыграла вничью с Украиной", — это заголовок из материала 1TVSport. В начале статьи небольшое упоминание о неблагоприятных погодных условиях и обильном дожде, а дальше о самой игре: "Сборная Грузии очень удачно начала игру — после ударов от Зивзивадзе и Кварацхелии гостям повезло не пропустить, а затем украинцы неожиданно открыли счет после того, как Квирквелия отправил круглого в собственные ворота, пытаясь выбить передачу от Мудрика во время контратаки. Далее украинцы продолжили играть по своей любимой тактике: от обороны и с контратаками.

"Это была именно та игра, которой хотела сборная Украины, ведь они играли с позиции команды, которая обороняется и отстаивает результат. Это было похоже на то, что мы видели в Познани в прошлом месяце. К сожалению, на этот раз также не удалось избежать подобного сценария".

К слову, в статье автор апеллирует к эпизоду с неназначенным пенальти в пользу хозяев поля: "На 66-й минуте Кочорашвили столкнулся с защитником сборной Украины в штрафной площадке и грузинские болельщики ожидали назначения пенальти, однако английский арбитр решил, что нарушения правил там нет".

Уже по привычке, мы должны привести цитату о том, как наши коллеги описали контратаку сборной Украины на последних минутах, и даже секундах матча: "Несмотря на то, что гол Микаутадзе окрылил хозяев и они с изрядными силами пытались выиграть игру, последняя контратака сборной Украины могла бы позволить им вернуться домой с тремя очками, если бы не Мамардашвили".

Издание Sportal прежде всего переживает именно за шансы их сборной выйти из группы, об этом говорится в заголовке: "Ничья с Украиной. Сборная Грузии продолжает борьбу за первое место".

Интересно, что они прямо винят дождливую погоду в подобном итоге: "Тяжелое поле не позволило Грузии проводить эффективные атаки после того, как украинцы открыли счет. Тяжелый газон был скорее в пользу тех, кто удерживал результат и бегал в контратаки, в одной из которых Мудрик мог удваивать преимущество своей команды".

Не забыли там вспомнить и о неназначенном пенальти после эпизода с Бражко и Кочорашвили в штрафной площади команды Реброва. О контратаке на финальных минутах от сборной Украины они написали лишь между строк, то есть ничего интересного или того, на что стоило бы обратить нам внимание.

"Замены, которые изменили игру, но этого не хватило для победы", — это заголовок из издания Lelo. Там есть немало слов о погоде и состоянии поля, однако самое интересное именно то, что автору материала на этом сайте удалось оценить и нашу сборную: "Наш соперник снова вышел со схемой 4-1-4-1, в стартовом составе мы увидели Артема Довбика. Ребров сосредоточился на получении преимущества в центре поля. Кроме Довбика, главными надеждами украинцев были звездный вингер Шахтера Георгий Судаков и вингер Челси Михаил Мудрик".

Также там отметили активный старт Грузии, который был внезапно прерван контратакой от сборной Украины, после которой мы увидели забитый гол. К собственной команде журналист отнесся критически: "В первом тайме Грузии не хватило всего, что необходимо иметь каждой команде-победителю - агрессии, интенсивности, уверенных индивидуальных действий и уверенности в себе".

Куда лучше все стало во второй половине встречи: "Во втором тайме мы сделали замены, особенно эффективными получились выходы на поле Цитаишвили, Гочолейшвили и Микаутадзе, который в итоге сравнял счет. Уже после этого Грузия просто ликвидировала своего соперника и сильно прижала его к воротам".

Относительно контратаки от Украины в конце игры здесь написали следующее: "В этом эпизоде Мамардашвили совершил настоящий футбольный подвиг, когда в пределах двух секунд сначала отразил очень сложный удар Алексея Гуцуляка, а затем и добивание от Александра Назаренко".

Подытоживая эту игру, автор отчета отметил: "Украина еще раз доказала, что является очень неудобным для нас соперником, если бы не беспрецедентная реакция Мамардашвили на последних минутах, команда Сергея Реброва выиграла бы и забрала все три очка. Да, незаслуженно бы забрала, но все же".

Вот так грузинская пресса увидела этот матч. Отчаяния там точно нет, их команда продолжает борьбу за первую строчку, поэтому самые большие эмоции будут только впереди. Мы же принимаем эту ничью как справедливый результат и надеемся, что получим свой шанс занять второе место, попытавшись выйти в дивизион А. Еще поборемся.