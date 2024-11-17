Сине-желтые возвращаются в Дивизион В. Швеция – Словакия 2:1. Обзор матча и видео голов

Уже на 3-й минуте хозяева открыли счет. "Соколы" восстановили паритет еще до середины первого тайма, но скандинавская команда чаще создавала опасные моменты (удары 16-6). Кипер гостей Мартин Дубравка пытался сохранить положительный результат для коллектива, но шести сейвов для этого оказалось мало.

Швеция возглавляет квартет С1 (13 очков) и гарантированно поднимается в классе. 19 ноября сборная будет принимать Азербайджан. Словакия остается второй, поэтому будет играть в плей-офф (10 баллов). В конце группового этапа "соколы" проведут домашнюю встречу с эстонцами.

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Смотрите обзор матча 5 тура Лиги наций УЕФА

Сульна. Strawberry Arena

Швеция – Словакия 2:1

Голы: Дёкереш, 3, Исак, 48 – Ганцко, 19

Удаление: Шкриняр, 90 (Словакия)